Κικίλιας: Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα

Σημαντική υποχώρηση των μεταναστευτικών ροών προς τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα καταγράφεται το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός ανέφερε ότι οι συνολικές αφίξεις από την Τουρκία και τη Λιβύη έχουν μειωθεί κατά 34%, καθώς από την αρχή του έτους καταγράφηκαν 15.389 άτομα, έναντι 23.243 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μείωση των ροών από την Τουρκία, η οποία φθάνει το 59%, ενώ από τη Λιβύη καταγράφεται περιορισμένη υποχώρηση κατά 4%.

Ο κ. Κικίλιας απέδωσε την εξέλιξη στον στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, του υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα είναι πλέον μετρήσιμα στο πεδίο.

Παράλληλα, εξήρε τη δράση των στελεχών του Λιμενικού, επισημαίνοντας ότι, εκτός από τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, συμμετέχουν καθημερινά σε απαιτητικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές στην ανοιχτή θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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