Ανδρουλάκης από Πόρτο Γερμενό: Να μην μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Στο Πόρτο Γερμενό μετέβη το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, και ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσε ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Πουλάς.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Βρισκόμαστε σήμερα κοντά στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, που δοκιμάστηκαν επί πέντε μέρες από την πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Χάθηκε ένας ‘’πνεύμονας’’ πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές.

Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται.

Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως, υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο; Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ; Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα; Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μη μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη».



Πηγή: skai.gr

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