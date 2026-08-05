Το drone που εντοπίσθηκε κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στη Γερμανία ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή, δήλωσαν γερμανικές πηγές ασφαλείας.

Emergency services deploy a bomb disposal robot at Leipzig-Halle airport in eastern Germany, after an unidentified object led to the closure of a runway and the diversion of flights. pic.twitter.com/VsmvGIi9sf August 5, 2026

Το drone εντοπίσθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα και στη συνέχεια εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένα drone εξοπλισμένοι με πυροκροτητή βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροπλάνο cargo λίγο πριν από τα μεσάνυκτα

Das erste Bild der Drohne am Leipziger Flughafen.

Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Paket, das an einer Drohne befestigt war, um Sprengstoff!

Um 23.40 Uhr wurde auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle in unmittelbarer Nähe einer ukrainischen Antonov eine… pic.twitter.com/IURVxcScoC — MittelstandamLimit (@Mittelstand94) August 5, 2026

Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου της Λειψίας παραμένει κλειστός, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του τη νύκτα από το αεροδρόμιο της Λειψίας με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού. Το αεροπλάνο έφερε στο ρύγχος του σημάδι από την πρόσκρουση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ορισμένα αεροσκάφη, ανάμεσά τους και ένα επιβατηγό, αναγκάσθηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής εξαιτίας της παρουσίας του ιπτάμενου αντικειμένου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι πιθανόν Ρώσοι πράκτορες ευθύνονται για το περιστατικό.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Lasst mich raten, die Russen-Drohnen sind wieder da! 🤦🏼‍♀️



Sicherheitsalarm am Flughafen Leipzig/Halle in der Nacht zum Mittwoch.

Die Drohne mit dem Zünder lag in unmittelbarer Nähe zu einer ukrainischen Frachtmaschine.

Die Bundespolizei schickte Entschärfer und plante, die… pic.twitter.com/7xsEkstfZ5 — 🇩🇪LilitThyra🩶 (@LilitThyra) August 5, 2026

Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά τη Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, Κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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