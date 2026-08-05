Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη θα υποστηρίξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή απόφαση που θα λάβουν οι Παλαιστίνιοι ηγέτες στις συνεχιζόμενες έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, αναφέρουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που συγκρότησε κατέληξε σε συμφωνία για τον «πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα».

Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ διαπραγματευτών από τη Χαμάς, το Συμβούλιο Ειρήνης και των χωρών που μεσολαβούν στη Μέση Ανατολή, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε τελικά στην είδηση το βράδυ της Τρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν έχει συμφωνήσει με το προαναφερθέν σχέδιο.

Πηγή: skai.gr

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