Σε φρούριο φαίνεται πώς είχε μετατρέψει το παλιό ξενοδοχείο της οικογένειας στον νέο Μυστρά, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο επίμαχος καταψύκτης με τον επί 2,5 χρόνια νεκρό πατέρα του.

Ο επαγγελματικός καταψύκτης βρισκόταν στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου, το οποίο κρατούσε κλειστό και απομονωμένο από τον κόσμο. Μάλιστα, όπως αναφέρει το notospress, o άνδρας απαγόρευε την είσοδο αλλά και την προσέγγιση οποιουδήποτε, ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών, ενώ είχε δικτυώσει όλον τον χώρο με κάμερες παρακολούθησης.

Όπως και ο ίδιος ομολόγησε στους αστυνομικούς, μετά τη σύλληψή του, τοποθέτησε το άψυχο σώμα του πατέρα του μέσα στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της μητέρας του η οποία είχε επίσης πεθάνει και έπαιρνε ο πατέρας του ως δικαιούχος

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία που, αναζητώντας χρόνια τον 90χρονο, που έπασχε από άνοια, άρχισε να υποπτεύεται πως κάτι δεν πάει καλά.

Η Αστυνομία αξιοποιώντας τις πληροφορίες άρχισε να ερευνά την υπόθεση και διαπίστωσε ότι ο 90χρονος δεν έχει δηλωθεί νεκρός στο Ληξιαρχείο. Τότε, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κινούμενο μεθοδικά, άρχισε να τον αναζητά. Ο γιος τους απάντησε ότι ο πατέρας του βρίσκεται στην Αθήνα αλλά η κόρη του 90χρονου η οποία βρισκόταν στην Αθήνα διέψευσε την πληροφορία και αποκάλυψε ότι είχε να δει τον πατέρα της χρόνια.

Έτσι, η Αστυνομία κάλεσε τον 55χρονο στο Τμήμα και συνοδεία Δικαστικού Έρευνας και ιατροδικαστή μετέβησαν στο ξενοδοχείο που κρατούσε κλειστό και χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Ερεύνησαν τα δωμάτια και στο υπόγειο άνοιξαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη όπου ανακάλυψαν τη σορό του 90χρονου.

Εξέτασαν τον γιό του, ο οποίος ομολόγησε ότι έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του και τη σύνταξη της μητέρας του της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας. Του πέρασαν χειροπέδες και του απηύθυναν τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης (την πρώτη φορά) της απάτης κατ’ εξακολούθηση (του Δημοσίου) και του Νόμου περί όπλων αφού βρέθηκε στην κατοχή του πιστόλι αεροβόλο.

Σήμερα, γύρω στη 1.00 το μεσημέρι, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Σπάρτης ενώ ο ιατροδικαστής έχει λάβει παραγγελία για νεκροψία-νεκροτομή για να διερευνηθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

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Πηγή: skai.gr

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