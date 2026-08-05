Ηράκλειο: Μεγάλη έκρηξη με τραυματισμό ενός ατόμου

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 5/8, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ηρακλείου Κρήτης για έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή της Θερίσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη τραυματίστηκε ένα άτομο στο χέρι, το οποίο διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το neakrtiti.gr, η έκρηξη σημειώθηκε έξω από την επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Από τον ισχυρό κρότο, σημειώθηκαν επίσης ζημιές σε γειτονικά καταστήματα και σε αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.



Πηγή: skai.gr

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