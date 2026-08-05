Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρνει νομοσχέδιο για την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK

Σχέδιο νόμου που θα διευκολύνει τη διάλυση του PKK και θα επιτρέπει την επιστροφή χιλιάδων πρώην μαχητών αναμένεται να φέρει σήμερα στη Βουλή η τουρκική κυβέρνηση, με στόχο τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το νομοσχέδιο, ορισμένες λεπτομέρειες του οποίου είχαν γίνει γνωστές από τον περασμένο Νοέμβριο, επικεντρώνεται στη διαχείριση της επιστροφής μαχητών του PKK και πολιτών από τα καταφύγιά τους στο βόρειο Ιράκ. Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστούν από το δικαστικό σύστημα και θα επανενταχθούν στην κοινωνία, αναφέρει το Reuters.

Οι βουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο αυτή την εβδομάδα, γεγονός που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό μιας σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους από το 1984, έχει προκαλέσει βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις στην Τουρκία και έχει τροφοδοτήσει τη βία πέρα από τα σύνορα, στο Ιράκ και τη Συρία.

Το νομοσχέδιο διαθέτει ευρεία υποστήριξη στο κοινοβούλιο, αν και δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα για το αν θα οδηγήσει σε μια μόνιμη ειρήνη, καθώς και αντιπαράθεση σχετικά με την επιστροφή στην Τουρκία πρώην μελών του PKK.

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι εθνικιστές σύμμαχοί του από το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) έχουν υπογράψει το σχέδιο νόμου, το οποίο φέρει την ονομασία «εθνική αλληλεγγύη και κοινωνική ενσωμάτωση». Το φιλοκουρδικό Κόμμα DEM και τα άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της κύριας αντιπολίτευσης, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους.

Ο Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί την Τετάρτη.

Η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της Τουρκίας -η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, σημειώνει το Reuters- και του PKK ξεκίνησε στα τέλη του 2024, αλλά επιβραδύνθηκε νωρίτερα φέτος λόγω του πολέμου στο Ιράν και των ανησυχιών για ευρύτερη περιφερειακή αστάθεια.

Το PKK αποφάσισε τον Μάιο του περασμένου έτους να αφοπλιστεί και να διαλυθεί, μετά από έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οργάνωση ξεκίνησε την ένοπλη εξέγερσή της το 1984, αρχικά επιδιώκοντας τη δημιουργία ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στη νοτιοανατολική Τουρκία. Αργότερα, όμως, αναπροσάρμοσε τους στόχους της, ζητώντας μεγαλύτερη αυτονομία και πολιτικά δικαιώματα για τους Κούρδους.

Πηγή: skai.gr

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