Τη διοργάνωση «υψηλού επιπέδου ειρηνευτικής διάσκεψης» ζήτησε τη Δευτέρα από την Ελβετία ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά την επίσκεψή του στη Βέρνη, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε από την Ελβετία να οργανώσει μια «υψηλού επιπέδου ειρηνευτική διάσκεψη» εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

«Συναντήθηκα με τους Προέδρους της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, καθώς και αρχηγούς κομμάτων και παρατάξεων» δήλωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X o Ζελένσκι.



«Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με την υποστήριξη και την προώθηση της Φόρμουλας Ειρήνης της Ουκρανίας, τις εξελίξεις στην πρώτη γραμμή και τη σημασία των προσπαθειών των εταίρων για την υπεράσπιση της Ουκρανίας».



«Είμαι ευγνώμων στην Ελβετία για την υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και για την ανθρωπιστική βοήθεια».

Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μολονότι είπε ότι θέλει να συμμετάσχει η Κίνα σε αυτήν την παγκόσμια ειρηνευτική σύνοδο για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του, τόνισε ότι η Ρωσία δεν είναι καλοδεχούμενη. «Σε ό,τι αφορά τις χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν, είμαστε ανοιχτοί προς όλες τις χώρες του κόσμου που σέβονται την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά μας. Έτσι, μπορείτε να συμπεράνετε ποιος θα προσκληθεί», είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρωσίας στη σύνοδο.

«Ελπίζουμε ότι η σύνοδος αυτή θα δώσει την απαραίτητη ενέργεια σε όσα συζητάμε. Και ελπίζουμε ότι το τέλος του πολέμου θα είναι δίκαιο και θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Η Ελβετία είναι ο εταίρος μας σε αυτό», πρόσθεσε. «Θα θέλαμε ο Νότος να δώσει το παρών… είναι σημαντικό για εμάς να δείξουμε ότι όλος ο κόσμος τάσσεται κατά της επιθετικότητας της Ρωσίας και όλος ο κόσμος είναι υπέρ μιας δίκαιης ειρήνης».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνέντευξη Τύπου η ελβετική προεδρία δηλώνει πρόθυμη «να οργανώσει, κατόπιν αιτήματος του Ουκρανού προέδρου», μια ειρηνευτική σύνοδο με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Η πρόεδρος της Ελβετίας Βιόλα Άμχερντ διαβεβαίωσε ότι Κίεβο και Βέρνη θα αρχίσουν από αύριο Τρίτη να προετοιμάζουν τη σύνοδο, καμία πλευρά όμως δεν διευκρίνισε το πού και πότε θα μπορούσε να διεξαχθεί.

Το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί ο Ζελένσκι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σύνοδο της G20, τον Νοέμβριο. Προβλέπει την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών, καθώς και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ελβετία εμμένει σταθερά στη στρατιωτική ουδετερότητά της και αρνείται να στείλει οπλισμό στο Κίεβο ή να επιτρέψει σε άλλες χώρες να επανεξάγουν στην Ουκρανία όπλα ελβετικής κατασκευής. Εφαρμόζει όμως τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και ο Ζελένσκι σήμερα χαιρέτισε την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι Ελβετοί στη χώρα του, ιδίως όσον αφορά την αποναρκοθέτηση. Δύο σύνοδοι για την αποναρκοθέτηση της Ουκρανίας πρόκειται να διεξαχθούν φέτος, μία την άνοιξη και μια δεύτερη το φθινόπωρο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι ελπίζει τα «παγωμένα» ρωσικά κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της χώρας του. Το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό δεν μπορεί να είναι «απλώς μια τιμωρία», είπε, τονίζοντας ότι «αυτός που ξεκίνησε τον πόλεμο θα πρέπει να πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα».

