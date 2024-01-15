Πορτογαλία: Διαλύθηκε η Βουλή - Εκλογές στις 10 Μαρτίου

Ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα διέλυσε τη Βουλή και επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών στις 10 Μαρτίου, μετά την παραίτηση στις αρχές Νοεμβρίου του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Πορτογαλία βυθίστηκε σε πολιτική κρίση στις αρχές Νοεμβρίου, έπειτα από σειρά συλλήψεων και ερευνών που ξεκίνησαν όταν ο προσωπάρχης του Κόστα και ο υπουργός Υποδομών τέθηκαν υπό εξέταση σε μια υπόθεση άσκησης αθέμιτης επιρροής.

Η εισαγγελία είχε διευκρινίσει τότε πως ο επικεφαλής της κυβέρνησης, που διοικεί τη χώρα από το 2015, αποτελούσε επίσης αντικείμενο έρευνας. Ο Κόστα είχε ανακοινώσει αμέσως την παραίτησή του, διευκρινίζοντας ότι δεν θα διεκδικούσε νέα θητεία.

Θα τελούσε υπό εξέταση για παραλείψεις ως προς υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμά του, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ.

Τα κυριότερα κόμματα ετοιμάζονται για τις εκλογές που θα διεξαχθούν σε οκτώ εβδομάδες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που έρχεται πρώτο στις προθέσεις ψήφου, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όρισε τον Δεκέμβριο τον Πέντρο Νούνο Σάντος ως νέο γενικό γραμματέα.

Από την πλευρά του το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD, κεντροδεξιά), υπό την ηγεσία του Λουίς Μοντενέγκρο, υπέγραψε συμφωνία συνασπισμού με δύο μικρά δεξιά κόμματα, μεταξύ των οποίων το CDS-PP με το οποίο είχε κυβερνήσει τη χώρα από το 2011 έως το 2015.

Το ακροδεξιό κόμμα Chega, που είχε αναδειχθεί τρίτη πολιτική δύναμη με 12 βουλευτές στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2022, ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του μετά το συνέδριό του που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

