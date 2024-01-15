Το Ναούρου (Νauru), ένα μικρό νησιωτικό κράτος στον Ειρηνικό Ωκεανό - και 3η μικρότερη χώρα στον κόσμο - ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει τις διπλωματικές του σχέσεις με την Ταϊβάν, καθώς προτίθεται να την αναγνωρίσει ως μέρος της Κίνας.

Το Ναούρου μετρά περίπου 12.500 κατοίκους και είναι το πιο πρόσφατο από τα κράτη του Ειρηνικού που γυρνούν την πλάτη τους στην Ταϊβάν, έπειτα από μακροχρόνια σχέση με τη χώρα. Το 2019 τα Νησιά Σολομώντα επίσης ανακοίνωσαν ότι δεν διακόπτουν τις διπλωματικές τους σχέσεις με την Ταϊβάν και στράφηκαν στην Κίνα.

Μετά την απόφαση του Ναούρου μένουν μόλις 12 χώρες που αναγνωρίζουν επισήμως την Ταϊβάν.

Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του Ναούρου εξήγησε ότι πλέον η χώρα δεν θα αναγνωρίζει την Ταϊβάν «ως ανεξάρτητη χώρα», αλλά «ως αναπόσπαστο μέρος του κινεζικού εδάφους».

Το Ναούρου «θα διακόψει αμέσως τις διπλωματικές του σχέσεις» με την Ταϊβάν και «δεν θα έχει πλέον επίσημες σχέσεις ή επίσημες ανταλλαγές με την Ταϊβάν», εξηγείται στην ανακοίνωση.

Η αντίδραση της Ταϊπέι

«Η Δημοκρατία της Κίνας (επίσημο όνομα της Ταϊβάν) θα διακόψει αμέσως τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ναούρου προκειμένου να διατηρήσουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια», δήλωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν Τιεν Τσουνγκ- Κουάνγκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ανακοίνωση του προέδρου του Ναούρου, Ντέιβιντ Αντεάνγκ

Εξάλλου η Ταϊπέι κατηγόρησε την Κίνα ότι πρόσφερε “οικονομική βοήθεια” στο Ναούρου προκειμένου να πείσει τη χώρα να διακόψει τις διπλωματικές του σχέσεις με την Ταϊβάν.

«Η Κίνα επικοινώνησε ενεργά με πολιτικούς στο Ναούρου και χρησιμοποίησε οικονομική βοήθεια για να υποκινήσει τη χώρα να αλλάξει τη διπλωματική της αναγνώριση», πρόσθεσε ο Τιεν Τσουνγκ- Κουάνγκ.

Αντιθέτως, το Πεκίνο χαιρέτισε την απόφαση του Ναούρου: «Ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, το Ναούρου ανακοίνωσε (…) ότι είναι έτοιμο να αποκαταστήσει τις διπλωματικές του σχέσεις με την Κίνα», επεσήμανε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών. Διευκρίνισε άλλωστε ότι “η Κίνα εκτιμά και χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης του Ναούρου».





