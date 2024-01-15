Για πολεμική σύρραξη μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας που θα μπορούσε να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025, προετοιμάζεται η Γερμανία, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, που επικαλείται απόρρητο έγγραφο που φέρεται διέρρευσε από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας.



Η Bild υποστηρίζει ότι βάσει του απόρρητου εγγράφου στο οποίο έχει πρόσβαση, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (η Bundeswehr), προετοιμάζονται για μια επίθεση από τη Μόσχα στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας (Βαλτικές χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Στο έγγραφο σκιαγραφείται «η κλιμάκωση προς τη σύγκρουση» μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιεί τη Λευκορωσία ως την «αφετηρία» για την εισβολή.



Σύμφωνα με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, μια επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των κρατών – μελών, και προκαλεί συλλογική απάντηση.

Η απάντηση της Μόσχας

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα απέρριψε το σενάριο πολέμου χλευάζοντάς το σε μια ανάρτησή της στο Telegram.



«Διάβασα το γερμανικό "μυστικό σχέδιο" που διέρρευσε η χωματερή της Bild. Δυνατό το περσινό ωροσκόπιο για τους Ιχθύες στον Καρκίνο», είπε. «Υποθέτω ότι την ανάλυση ανέλαβε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών με επικεφαλής την Αναλένα Μπέρμποκ» πρόσθεσε η Ρωσίδα αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

