Ζελένσκι: Το Κίεβο χρειάζεται 160 μαχητικά αεροσκάφη Κόσμος 19:53, 31.08.2023

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία έχει δεχθεί υποσχέσεις για 50 ή 60 αμερικανικά αεροσκάφη F-16s από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.