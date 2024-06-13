Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας κατάρρευσης στοάς σε ορυχείο χρυσού

Τουλάχιστον 22 χρυσωρύχοι σκοτώθηκαν το Σάββατο στο νότιο Μαλί, όταν κατέρρευσε η στοά στην οποία εργάζονταν, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας μεταλλωρύχων στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι χρυσωρύχοι έσκαβαν παράνομα στην περιοχή Καλανά και μία από τις σήραγγες που είχαν διανοίξει κατέρρευσε, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας μεταλλωρύχων Τολ Καμαρά.

Στα τέλη Ιανουαρίου, 73 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο εξαιτίας κατάρρευσης στοάς σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο στην περιοχή Κανγκαμπά (νοτιοδυτικά).

Η βιοτεχνική ή μικρής κλίμακας εξόρυξη είναι ευρέως διαδεδομένη στις χώρες της δυτικής Αφρικής και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει άνθιση λόγω της αυξημένης ζήτησης για μεταλλεύματα που έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

