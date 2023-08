Ο Ζελένσκι υπαινίσσεται λύση μέσω διαπραγμάτευσης για την Κριμαία (Δείτε βίντεο)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ίσως είναι δυνατόν να γίνει η διαπραγμάτευση μιας λύσης για την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014, καθώς οι δυνάμεις του κερδίζουν εδάφη στη σταδιακή τους πορεία νότια προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Αναφερόμενος στα διοικητικά σύνορα της Κριμαίας, ο Ζελένσκι τόνισε: "Νομίζω είναι δυνατόν πολιτικά να πιέσουμε για την αποστρατιωτικοποίηση της Ρωσίας σε αυτό το έδαφος της χερσονήσου", δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο YouTube και αναδημοσίευσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης σήμερα το πρωί.

We are ready to fight for a long time, without losing people, to minimize casualties, like Israel, - #Zelensky



▪️If the war moves to the territory of the #Russian Federation, we will be left alone.



▪️If we are on the administrative border with #Crimea, I believe that it is… pic.twitter.com/z0du0czY00