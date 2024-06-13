Μπάιντεν: Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου για εκεχειρία στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει χάσει τις ελπίδες του για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά κάλεσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς να ενεργήσει άμεσα.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν παραμένει αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε αρχικά

«Όχι», αλλά έσπευσε να συμπληρώσει: «Δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου, αλλά θα είναι δύσκολο».

«Η Χαμάς πρέπει… να κουνηθεί», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν.

Διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο, προσπαθώντας εδώ και μήνες να καταλήξουν στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας.

Το σχέδιο που παρουσίασε στις 31 Μαΐου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και εγκρίθηκε τη Δευτέρα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προβλέπει στην πρώτη φάση του «άμεση και πλήρη» κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από «πυκνοκατοικημένες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας και απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές και την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

