Ιταλία: Δολοφονήθηκε από τον πατέρα της επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον άντρα που της επέλεξαν

Ένας άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 18χρονης κόρης του για «λόγους τιμής» εκδόθηκε από το Πακιστάν στην Ιταλία, προκειμένου να δικαστεί στη χώρα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

"Un passo in avanti affinché, dopo un atroce delitto, la giustizia possa compiere fino in fondo il suo percorso: il padre di Saman Abbas è stato estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l'Italia", ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio https://t.co/zqNJL6nbvb