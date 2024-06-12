Πανελλαδικές 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία για τα ΓΕΛ

Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού έδωσαν σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής). Όσον αφορά στις εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ, την Πέμπτη 13 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές.

-Εκτίμηση για τα θέματα σε Ιστορία

Πιο δύσκολα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη

Εντύπωση προκαλεί στο θέμα Α1 η επιλογή του όρου «σκωρίες»

«Τα θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με τα αντίστοιχα των τελευταίων ετών. Απευθύνονται σε εξαιρετικά καλά προετοιμασμένους μαθητές. Εντύπωση προκαλεί στο θέμα Α1 η επιλογή του όρου ''σκωρίες''. Κατά την εκτίμησή μας δεν αποτελεί ιστορικό όρο.

Στο θέμα Α2 τα ζητούμενα δ και ε θα δυσκολεύσουν τους μαθητές. Τα θέματα Γ1-Δ1 είναι προσεκτικά διατυπωμένα. Τα παραθέματα διευκολύνουν τους μαθητές στη διατύπωση των απαντήσεων», σύμφωνα με τον κ. Στερνάκα Δημήτρη από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση για τα θέματα σε Φυσική

Απαιτητικά θέματα - Για καλά προετοιμασμένους μαθητές

«Τα φετινά θέματα της Φυσικής καλύπτουν μεγάλο εύρος της εξεταστέας ύλης. Είναι απαιτητικά, απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους και ψύχραιμους υποψήφιους», σύμφωνα με την κυρία Μαρίνα Χατζημιχαήλ από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση για τα θέματα σε Οικονομία

Ιδιαίτερα απαιτητικά - Για καλά «διαβασμένους» μαθητές

«ΘΕΜΑ Α

Έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Ιδιαίτερη προσοχή στο Α2, που αφορά τη φάση της καθόδου.

ΘΕΜΑ Β

Θεωρία Κεφάλαιο 5. Δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα οι μαθητές.

ΘΕΜΑ Γ

Θέμα που αφορά το Κεφάλαιο 3. Καλύπτει το σύνολο του κεφαλαίου, καθώς συνδυάζει την παραγωγή και το κόστος της επιχείρησης.

Ιδιαίτερο και απαιτητικό για ορισμένους μαθητές το Γ5.

ΘΕΜΑ Δ

Συνδυαστικό θέμα – απαιτητικό – κεφαλαίων 1, 7 και 9.

Απαιτείται πλήρης κατανόηση των οικονομικών εννοιών που αναφέρονται στην εκφώνηση», σύμφωνα με την κυρία Βασιλική Παπαδοπούλου από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

