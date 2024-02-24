«Θα νικήσουμε», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής, σε βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η προεδρία.

«Παλεύουμε γι' αυτό. Εδώ και 730 ημέρες από τη ζωή μας. Και θα νικήσουμε, την καλύτερη μέρα της ζωής μας», είπε από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο και θέατρο μιας σημαντικής μάχης με τους Ρώσους τις πρώτες μέρες της εισβολής.

«Γι' αυτό, στο μέλλον, η λέξη "ανεξάρτητη" θα εμφανίζεται πάντα δίπλα στη λέξη Ουκρανία», πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος .

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνοδευόταν από δυτικούς ηγέτες που βρέθηκαν εκεί για την περίσταση, κυρίως την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προεδρεύει της G7, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

«Πιστεύουμε ότι η Ουκρανία αγωνίζεται επίσης και για την δική μας ελευθερία αλλά και για το εθνικό μας συμφέρον», είπε στους δημοσιογράφους η Μελόνι, η οποία πρόκειται να υπογράψει διμερή συμφωνία ασφαλείας με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Μετά το Λονδίνο τον Ιανουάριο, το Κίεβο υπέγραψε τέτοιου είδους κείμενο, ιδιαίτερα με τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, αυτές οι συμφωνίες ασφαλείας μπορεί να αφορούν τη χορήγηση στρατιωτικού εξοπλισμού, διαλειτουργικού με αυτόν του ΝΑΤΟ, την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο AGI, οι Μελόνι και Ζελένσκι θα ανοίξουν μια συνάντηση της G7 (Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς) στις 4:00 μ.μ. GMT από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ένα διάσημο μνημείο του κέντρου του Κιέβου.

