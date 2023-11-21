Λονδίνο, του Θανάση Γκαβού

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην εφημερίδα Sun πως οι υπηρεσίες πληροφοριών ασφαλείας της χώρας του απέτρεψαν «πέντε ή έξι» ρωσικά σχέδια δολοφονίας του. «Έχω χάσει το λογαριασμό», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα στο Κίεβο είπε πως η πρώτη απόπειρα προκάλεσε πανικό, όπως το ξέσπασμα της Covid, όμως οι επόμενες αντιμετωπίζονταν πλέον σαν ήπια νόσηση από τον κορωνοϊό.

Αποκάλυψε μάλιστα πως γνωρίζει και την κωδική ονομασία της επιχείρησης ανατροπής ή δολοφονίας του, δηλαδή «Maidan 3».

Ερωτηθείς αν θα αξιοποιούσε μια ευκαιρία να σκοτώσουν οι ουκρανικές δυνάμεις τον Πούτιν, ο Πρόεδρος Ζελένσκι απάντησε: «Έτσι είναι ο πόλεμος και η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί το έδαφός της».

Ο κ. Ζελένσκι τόνισε πως η βούληση της Ουκρανίας να νικήσει τη Ρωσία παραμένει ισχυρή. «Από άποψη ηθικού δεν υπάρχει τέλμα», είπε χαρακτηριστικά, παρά την κόπωση από τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς.

Παραδέχθηκε δε πως η στρατιωτική πρόοδος επί του εδάφους ήταν περιορισμένη φέτος και ότι αυτό έχει αποθαρρύνει κάποιους συμμάχους, που αμφιβάλλουν αν μπορούν να εκδιωχθούν τα ρωσικά στρατεύματα. Σημείωσε πως η πρόοδος επί του εδάφους εμποδίζεται από τη ρωσική ανωτερότητα στον αέρα.

Η στασιμότητα αυτή όμως εξισορροπείται από τις επιτυχίες στη Μαύρη Θάλασσα, υποστήριξε ο Ουκρανός ηγέτης, παραπέμποντας σε επιτυχή πλήγματα με πυραύλους και drone που υποχρέωσαν τον ρωσικό στόλο να υποχωρήσει ανατολικά.

Σε κάθε περίπτωση, απέκλεισε για την ώρα την πιθανότητα ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Μόσχα.

«Δεν πιστεύουμε ότι ο Πούτιν, ούτε η Ρωσία, θέλουν να τελειώσουν τον πόλεμο. Θέλουν να μας σκοτώσουν. Και εμείς θέλουμε δικαιοσύνη. Επομένως, δε μιλάμε για ειρήνη με οποιοδήποτε κόστος. Μιλάμε για μια δίκαιη ειρήνη διότι είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για κόπωση να ξέρουμε από πού προκύπτει. Είναι δύσκολα στο πεδίο της μάχης; Ναι. Αλλά να γίνουμε φίλοι ή να πάμε στο διπλωματικό τραπέζι τώρα με τη Ρωσία; Όχι», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε επίσης την πιθανότητα διενέργειας εκλογών στη χώρα του που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, λέγοντας ότι είναι κάτι παράνομο υπό τον ισχύοντα στρατιωτικό νόμο και αδύνατο στη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

