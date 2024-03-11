Η προώθηση του ρωσικού στρατού "σταμάτησε" και η κατάσταση είναι "πολύ καλύτερη" στο μέτωπο, δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αντικρούοντας πολλές πρόσφατες εκτιμήσεις για τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία.

"Μπορώ να σας δώσω την τελευταία πληροφορία: η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τους τρεις τελευταίους μήνες", δήλωσε σε συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV και στην εφημερίδα Le Monde. Η ρωσική προώθηση "συνεχιζόταν στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σήμερα η διοίκησή μας, οι στρατιωτικοί μας, την σταμάτησαν", δήλωσε.

"Όσο κρατάει η Ουκρανία, ο γαλλικός στρατός μπορεί να παραμείνει στο γαλλικό έδαφος", τόνισε. "Τα παιδιά σας δεν θα πεθάνουν στην Ουκρανία", συνέχισε διευκρινίζοντας ότι η αποστολή ξένων στρατευμάτων δεν είναι επί του παρόντος απαραίτητη.

Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει ότι η αποστολή στο μέλλον δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν πρέπει να "αποκλειστεί" στο όνομα της "στρατηγικής ασάφειας", προκαλώντας έντονη αντιπαράθεση στην Ευρώπη.

Ο Ζελένσκι ζήτησε ωστόσο την αποστολή "τεχνικού προσωπικού" για "τη συμπαραγωγή" γαλλικών πυροβόλων Caesar ή γερμανικών αρμάτων μάχης Leopard και "την εκπαίδευση".

"Το γεγονός ότι (ο Μακρόν) είπε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτα, θεωρώ ότι συνδέεται με τον Πούτιν γιατί όσο η Ουκρανία είναι εκεί, όσο κρατάει η Ουκρανία, ο γαλλικός στρατός μπορεί να παραμείνει στο γαλλικό έδαφος", δήλωσε ο Ζελένσκι.

"Αλλά εάν ο Πούτιν καταφέρει να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποφασίσουν πώς, και σε ποιον βαθμό, θα πρέπει να στείλουν ή όχι τον στρατό τους", δήλωσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν "θέλει μόνο αυτό, η Ουκρανία να μην βρεθεί μόνη", "ήθελε να υπάρχει ενότητα" σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και "δεν βλέπω κανέναν κίνδυνο σε αυτό", δήλωσε ακόμη ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

"Περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα γραμμών άμυνας κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται στο μέτωπο στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

"Πρέπει να ξέρετε πως όταν μιλάμε για οχυρώσεις, είναι μια συνεχής διαδικασία, δεν μιλάμε για χιλιόμετρα ούτε για εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά για την κατασκευή περισσοτέρων από 1.000 χιλιομέτρων. Είναι συνεπώς ένα πολύ περίπλοκο έργο", δήλωσε, σύμφωνα με τις μεταφρασμένες δηλώσεις του και ανέφερε "τρεις γραμμές άμυνας" που έχουν δημιουργηθεί απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική, τη νότια και τη βόρεια Ουκρανία.

Στη καθημερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του σήμερα το βράδυ, ο Ζελένσκι μίλησε αυτή τη φορά για "έργα 2.000 χιλιομέτρων για την ενίσχυση των υφιστάμενων οχυρώσεων και τη δημιουργία νέων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

