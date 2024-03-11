Ρώσοι βουλευτές υπέβαλαν στη Δούμα ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα ξαναγράψουν ένα κεφάλαιο της ιστορίας, ακυρώνοντας την απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης να εκχωρήσει τη χερσόνησο της Κριμαίας στην Ουκρανία.

Η ενέργεια αυτή φαίνεται ότι έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας νομικής βάσης ώστε να ισχυριστεί η Ρωσία ότι η Κριμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, δεν ήταν ποτέ τμήμα της Ουκρανίας.

Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από μέλη των δύο σωμάτων του ρωσικού κοινοβουλίου και χαρακτηρίζει την παραχώρηση της Κριμαίας στην Ουκρανία, το 1954, αυθαίρετη και παράνομη επειδή δεν διεξήχθη δημοψήφισμα και, επιπροσθέτως, οι σοβιετικές αρχές δεν είχαν το δικαίωμα να παραχωρήσουν εδάφη από τη μία δημοκρατία στην άλλη, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε καταγγείλει την παραχώρηση της Κριμαίας στην Ουκρανία από τον Σοβιετικό ηγέτη Νικίτα Χρουτσόφ, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν οι νομικοί κανόνες της εποχής. Οι κάτοικοι της Κριμαίας είχαν ψηφίσει υπέρ της ανεξαρτησίας, μαζί με εκείνους της υπόλοιπης Ουκρανίας, στο δημοψήφισμα που οργανώθηκε όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Ρωσία και Ουκρανία στη συνέχεια αναγνώρισαν η μία τα σύνορα της άλλης, όμως η Μόσχα κατέλαβε την Κριμαία το 2014 και την προσάρτησε έπειτα από ένα δημοψήφισμα που το Κίεβο και οι δυτικές χώρες θεωρούν παράνομο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

