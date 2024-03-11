Η καταστροφική πυρκαγιά από την οποία έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι στα τέλη Φεβρουαρίου στη Βαλένθια, όταν οι φλόγες τύλιξαν μέσα σε μερικά λεπτά μια ολόκληρη πολυκατοικία, προκλήθηκε κατά πάσα πιθανότητα από μια ηλεκτρική συσκευή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Από την έρευνα της αστυνομίας «καθορίστηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε τυχαία, πιθανότατα από μια ηλεκτρική συσκευή σε ένα από τα διαμερίσματα», είπε στους δημοσιογράφους η δήμαρχος Μαρία Χοσέ Καταλά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η έρευνα θα συνεχιστεί ώστε να διαπιστωθεί για ποιον λόγο η φωτιά επεκτάθηκε με τέτοια ταχύτητα.

Η έπαρχος Πιλάρ Μπερναμπέ επιβεβαίωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κάποια συσκευή στην κουζίνα ενός διαμερίσματος.

Η φωτιά, μια από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, άφησε άστεγους εκατοντάδες ανθρώπους στη Βαλένθια. Ξεκίνησε το απόγευμα της 22ας Φεβρουαρίου και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στους 14 ορόφους του κτιρίου με τα 138 διαμερίσματα. Πολλοί ειδικοί υπέδειξαν ως αιτία της ταχύτατης μετάδοσης το μονωτικό υλικό που είχε τοποθετηθεί στην πρόσοψη της πολυκατοικίας. Κάτι παρόμοιο συνέβη τον Ιούνιο του 2017 στο Λονδίνο, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες ο πύργος Γκρένφελ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.

