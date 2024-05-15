Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος χθες Τρίτη 14 Μαΐου 2024, 45χρονος ημεδαπός, σε περιοχή της Μαγνησίας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών αλλοδαπού Οργανισμού, μέσω της EUROPOL, από την κατάλληλη αξιοποίηση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός χρήστη εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και νεφοϋπολογιστικής, ο οποίος κατείχε και είχε πρόσφορα προς διαμοιρασμό συνολικά, τουλάχιστον -34- αρχεία με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, καταφανώς κάτω των 12 ετών.

Από την ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή ανάλυση, προέκυψε ότι τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας ελληνικών εταιριών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του συγκεκριμένου εμπλεκόμενου ατόμου και προέκυψε ο τόπος κατοικίας του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM και κάρτα μνήμης, σκληρός δίσκος, ο οποίος εξήχθη από σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή, -2- κάρτες μνήμης, -2- φορητά μέσα αποθήκευσης τύπου USB και οπτικός ψηφιακός δίσκος (DVD). Μάλιστα, κατά την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στις διερευνώμενες αξιόποινες πράξεις, ενώ εντοπίσθηκαν αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο -2- αρχεία βίντεο, με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

