Καθώς μια ελεγχόμενη έκρηξη συγκλόνισε το πλοίο «Dali» τη Δευτέρα στη Βαλτιμόρη, πάνω από 20 ναύτες παγιδεύτηκαν στο κατάστρωμα.

Οι αλλεπάλληλες εκρήξεις έστειλαν κομμάτια της κάποτε εμβληματικής γέφυρας Φράνσις Σκοτ Κι της Βαλτιμόρης στα σκοτεινά νερά του ποταμού του Μέριλαντ 7 εβδομάδες μετά την κατάρρευσή της, γεγονός που οδήγησε στο να χάσουν τη ζωή τους 6 άτομα.

Οι αρχές -και το πλήρωμα- ελπίζουν ότι η κατεδάφιση θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους μιας μακράς διαδικασίας που άφησε τους 21 άντρες που επέβαιναν παγιδευμένους και αποκομμένους από τον κόσμο, χιλιάδες μίλια από τα σπίτια τους.

Ωστόσο, προς το παρόν, παραμένει ασαφές το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το Dali - ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μήκους 289 μέτρων - βρισκόταν στην αρχή ενός ταξιδιού 27 ημερών από τη Βαλτιμόρη στη Σρι Λάνκα όταν χτύπησε τη γέφυρα, στέλνοντας χιλιάδες τόνους χάλυβα και τσιμέντου στον πάτο του ποταμού.

Σύμφωνα με έκθεση του NTSB, δύο ηλεκτρικές διακοπές ρεύματος απενεργοποίησαν τον εξοπλισμό πριν από το συμβάν, καθώς το πλοίο έχασε ρεύμα δύο φορές μέσα στις 10 ώρες πριν από τη συντριβή.

Το πλήρωμα, αποτελούμενο από 20 Ινδούς και έναν υπήκοο της Σρι Λάνκα, δεν μπόρεσε να αποβιβαστεί λόγω περιορισμών στην έκδοση βίζας, όπως ενημέρωσε το FBI.

Τη Δευτέρα το πλήρωμα παρέμεινε στο πλοίο, ακόμη και όταν οι αρχές χρησιμοποίησαν μικρές εκρηκτικές γομώσεις για να «κόψουν» σκόπιμα μια έκταση της γέφυρας που βρισκόταν στην πλώρη του πλοίου.

Πριν από την ελεγχόμενη κατεδάφιση, ο ναύαρχος της ακτοφυλακής των ΗΠΑ Shannon Gilreath είπε ότι το πλήρωμα θα παραμείνει κάτω από το κατάστρωμα, με ένα πυροσβεστικό πλήρωμα σε ετοιμότητα.

«Θλιβερή κατάσταση»

Μεταξύ εκείνων που έχουν έρθει σε επαφή με το πλήρωμα είναι ο Joshua Messick, εκτελεστικός διευθυντής του Baltimore International Seafarers' Center, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που εργάζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών.

Σύμφωνα με τον κ. Messick, το πλήρωμα έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο για μερικές εβδομάδες αφού τα κινητά τους τηλέφωνα κατασχέθηκαν από το FBI στο πλαίσιο της έρευνας.

"Δεν μπορούν να κάνουν online τραπεζικές συναλλαγές. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στο σπίτι. Δεν έχουν κανένα από τα δεδομένα τους ή τα στοιχεία επικοινωνίας κανενός, επομένως είναι πραγματικά απομονωμένοι αυτή τη στιγμή", είπε ο κ. Messick. "Απλώς δεν μπορούν να απευθυνθούν στους ανθρώπους που χρειάζονται, ούτε καν να δουν φωτογραφίες των παιδιών τους πριν κοιμηθούν. Είναι πραγματικά μια θλιβερή κατάσταση."

Επόμενα βήματα

Προς το παρόν, στο πλήρωμα έχουν δοθεί κάρτες SIM και προσωρινά κινητά τηλέφωνα χωρίς να περιλαμβάνονται δεδομένα, σύμφωνα με τον κ. Messick.

Ελήφθησαν επίσης πακέτα φροντίδας από διάφορες κοινοτικές ομάδες και ιδιώτες, τα οποία τις τελευταίες εβδομάδες περιλάμβαναν παρτίδες ινδικών σνακ και χειροποίητα παπλώματα.

Ο κ. Messick αναμένει να επιβιβαστεί στο πλοίο για να παράσχει «συναισθηματική υποστήριξη» μόλις απομακρυνθεί από το ναυτιλιακό κανάλι. Μετά από αυτό, πιστεύει ότι μικρές ομάδες ναυτικών -ίσως πέντε κάθε φορά- θα είναι επιλέξιμες για πέρασμα στην ξηρά, αν και με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις τους.

«Προσπαθώ να μάθω τι θέλει να κάνει το πλήρωμα. Δεν θέλω να τους πάω σε έναν αγώνα μπέιζμπολ αν πρόκειται να βαρεθούν», είπε. «Έτσι, επικοινώνησα με έναν τοπικό σύλλογο κρίκετ για να δω αν μπορούν να οργανώσουν έναν αγώνα».

«Απλώς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να αναπνεύσουν λίγο», είπε. «Έμειναν κολλημένοι όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να απολαμβάνουν λίγο περισσότερο την ελευθερία που απολαμβάνουμε κάθε μέρα.»

Πηγή: BBC

