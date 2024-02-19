Λογαριασμός
Ο αποκλεισμός στα πολωνικά σύνορα δείχνει "διάβρωση της αλληλεγγύης", δηλώνει ο Ζελένσκι

"Αυτό που συμβαίνει στα δυτικά σύνορά μας, στα σύνορα με την Πολωνία, δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό ή συνηθισμένο", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο αποκλεισμός των πολωνικών συνόρων από τους Πολωνούς οδηγούς φορτηγών και αγρότες δείχνει τη "διάβρωση της αλληλεγγύης" προς τη χώρα του.

"Αυτό που συμβαίνει στα δυτικά σύνορά μας, στα σύνορα με την Πολωνία, δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό ή συνηθισμένο", δήλωσε. "Αυτό καταδεικνύει τη διάβρωση της αλληλεγγύης καθημερινά".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία Βολοντιμίρ Ζελένσκι
