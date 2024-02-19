Ο πρόεδρος Λούλα ανακαλεί τον πρέσβη της Βραζιλίας στο Ισραήλ

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις της Βραζιλίας με το Ισραήλ αφότου ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συνέκρινε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας με το Ολοκαύτωμα.

Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ, ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου διεμήνυσε ότι ο πρόεδρος Λούλα είναι ανεπιθύμητος στο Ισραήλ έως ότου ανακαλέσει τις επίμαχες δηλώσεις του.

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον παλαιστινιακό λαό δεν μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες στιγμές της ιστορίας. Συγκεκριμένα, υπήρξε όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους», είπε ο Λούλα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της 37ης συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ο Λούλα είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ έως ότου ανακαλέσει.

«Δεν θα ξεχάσουμε ούτε θα συγχωρήσουμε. Είναι μια σοβαρή αντισημιτική επίθεση. Εκ μέρους μου και εξ ονόματος των πολιτών του Ισραήλ, ενημερώστε τον πρόεδρο Λούλα ότι είναι persona non grata στο Ισραήλ έως ότου ανακαλέσει», είπε ο Κατς στον βραζιλιάνο πρεσβευτή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας γνωστοποίησε πως θα καλέσει τον ισραηλινό πρεσβευτή Ντάνιελ Ζονσάιν για διαβουλεύσεις με τον επικεφαλής της βραζιλιάνικης διπλωματίας στο Ρίο ντε Ζανέιρο, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου των ΥΠΕΞ των χωρών-μελών της G20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

