Ζελένσκι: Να δοθεί μία παγκόσμια απάντηση σε Ρωσία και Ιράν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να δοθεί "αποφασιστική και ενιαία" παγκόσμια απάντηση στην "τρομοκρατία" του Ιράν και της Ρωσίας, καταδικάζοντας την επίθεση της Τεχεράνης στο Ισραήλ τη χθεσινή νύχτα.

"Η Ουκρανία καταδικάζει την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και πυραύλους", έγραψε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), καλώντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η "κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή.

"Στην Ουκρανία, ξέρουμε πολύ καλά τη φρίκη παρόμοιων επιθέσεων της Ρωσίας, η οποία χρησιμοποιεί τα ίδια μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και ρωσικούς πυραύλους, τις ίδιες τακτικές μαζικών αεροπορικών επιδρομών", πρόσθεσε αναφερόμενος σε αυτά τα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

"Οι ενέργειες του Ιράν απειλούν ολόκληρη την περιοχή και τον κόσμο, όπως ακριβώς οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με μια μεγαλύτερη σύγκρουση και η προφανής συνεργασία μεταξύ των δύο καθεστώτων για να διασπείρουν την τρομοκρατία πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και ενιαία απάντηση από τον κόσμο", δήλωσε.

"Είναι σημαντικό το αμερικανικό Κογκρέσο να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την ενίσχυση των συμμάχων της Αμερικής σε αυτή την κρίσιμη στιγμή", τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία ζητεί από τους συμμάχους της περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, η οποία άρχισε πριν από δύο και πλέον χρόνια. Ωστόσο πολιτικές διχόνοιες στην Ουάσινγκτον έχουν σταματήσει αυτή τη διαδικασία και η βοήθεια των 60 δισεκατομμυρίων παραμένει μπλοκαρισμένη στο Κογκρέσο, προς απογοήτευση του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

