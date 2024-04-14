Πάνω από 1 δισ. δολ. κόστισε στο Ισραήλ η ενεργοποίηση των αμυντικών του συστημάτων, τα οποία αναχαίτισαν την άνευ προηγούμενου επίθεση με drones και πυραύλους από το Ιράν χθες τη νύχτα, σύμφωνα με πρώην οικονομικό σύμβουλο του ισραηλινού στρατού.

“Η χθεσινοβραδινή άμυνα κόστισε στο Ισραήλ 4-5 δισ. σέκελ (1 - 1,3 δισ. δολ)” εκτίμησε ο ταξίαρχος Reem Aminoach σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό δίκτυο Ynet. Ο ίδιος εκτίμησε πως το ιλιγγιώδες αυτό ποσό έρχεται σε αντίθεση με το σχετικά χαμηλό ποσό που δαπάνησε το Ιράν για να εξαπολύσει την επίθεσή του, το οποίο σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς ανέρχεται σε λιγότερο του 10% απ’ ό,τι κόστισε στο Ισραήλ να αναχαιτίσει τις επιθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 300 drones και πυραύλους χθες τη νύχτα, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του στη Συρία που σκότωσε, μεταξύ άλλων, δυο ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης στις αρχές του μήνα.

Αρνητικό το Outlook για το Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, αρνητικές είναι οι προοπτικές για το Ισραήλ, ακόμη κι αν δεν υπάρξει σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων με το Ιράν, ανέφερε σε σημείωμά της προς τους πελάτες της η Bank Hapoalim, μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.

“Ο γεωπολιτικός και ο δημοσιονομικός κίνδυνος εντείνονται σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας του Ισραήλ αυξάνονται” σύμφωνα με τον Victor Bahar, επικεφαλής οικονομολόγο της τράπεζας.





Πηγή: skai.gr

