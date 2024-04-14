Ισραήλ: Δύο σκληροπυρηνικοί υπουργοί ζητούν άμεσο και αποφασιστικό χτύπημα στο Ιράν

Άμεσο και αποφασιστικό χτύπημα στο Ιράν, ως απάντηση στη μαζική επίθεση με τα 300 drones και πυραύλους που εξαπέλυσε η Τεχεράνη ζητούν δύο σκληροπυρηνικοί Ισραηλινοί υπουργοί, μεταδίδει η ανταποκρίτρια του CNN στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich προέτρεψε για μια απάντηση που θα «αντηχεί σε όλη τη Μέση Ανατολή» και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να «τρελαθεί» και να αντιδράσει αναλόγως.

Ο Smotrich, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, είπε ότι εάν το Ισραήλ διστάσει, «θα θέσουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας σε υπαρξιακό κίνδυνο».

Ο Smotrich χαρακτήρισε αυτή μια «στιγμή αλήθειας», λέγοντας: «Αν η απάντησή μας έχει απήχηση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή για τις επόμενες γενιές, θα κερδίσουμε».

Ο Ben Gvir, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Jewish Power, είπε ότι η απάντηση του Ισραήλ δεν πρέπει να είναι «αδύναμη» και ότι «οι έννοιες του περιορισμού και της αναλογικότητας είναι έννοιες που απεβίωσαν στις 7 Οκτωβρίου», την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς στην επικράτεια του Ισραήλ.

Να σημειώσουμε ότι ούτε ο Smotrich ούτε ο Ben Gvir είναι μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

