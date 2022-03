Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων για 33η ημέρα, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά αύριο, στην Τουρκία.

Ο Ντέιβιντ Αραχαμίγια, μέλος της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας, είπε ότι οι διαπραγματευτές ήταν ακόμη στο δρόμο και πιθανότατα θα φτάσουν «πολύ αργά» λόγω «υλικοτεχνικών δυσκολιών». Είπε ότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να εξετάσει και άλλες πόλεις για διαπραγματεύσεις, όπως το Βελιγράδι της Σερβίας.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο The Economist μίλησε για τις απαγωγές Ουκρανών δημάρχων. «(Οι Ρώσοι) απαγάγουν τους δημάρχους των πόλεων μας. Μερικούς από αυτούς δεν μπορούμε να τους βρούμε, ενώ μερικούς άλλους τους έχουμε ήδη βρει και είναι νεκροί», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

