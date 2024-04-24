Ως πραγματικό ηγέτη των Σπαρτιατών κατονομάζει τον Ηλία Κασιδιάρη ο Άρειος Πάγος στην απόφασή του να «κόψει» τους Σπαρτιάτες από τις Ευρωεκλογές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με την οποία έγινε η ανακήρυξη των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, τα οποία έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, ως βασικός λόγος αποκλεισμού του κόμματος των «Σπαρτιατών» ήταν η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των 11 βουλευτών του για συνέργεια σε εξαπάτηση εκλογέων κατά συναυτουργία. Η ποινική δίωξη σε βάρος των 11 βουλευτών ασκήθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αρεοπαγητική απόφαση ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος των «Σπαρτιατών» είναι το μέλος της «Χρυσής Αυγής» Ηλίας Κασιδιάρης και οι 11 βουλευτές των «Σπαρτιατών» του «προσέφεραν στην πραγματικότητα το κόμμα τους ως μανδύα νέου πολιτικού κόμματος στον Ηλία Κασιδιάρη, διευκολύνοντάς τον να καταστρατηγήσει τους περιορισμούς εκλογιμότητας που τάσσονται από την εκλογική νομοθεσία», επισημαίνουν, μεταξύ των άλλων, οι αρεοπαγίτες.

Αναλυτικότερα, οι αρεοπαγίτες από τις 122 σελίδες της απόφασής τους οι 86 σελίδες αφορούν τους λόγους για τους οποίους κόπηκε το κόμμα των «Σπαρτιατών», εξιστορώντας τη διαδρομή, τη δράση και τις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη για το κόμμα της «Χρυσής Αυγής», αλλά και το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα μετά την ίδρυση των «Σπαρτιατών», καθώς και την καταδίκη του.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφερόμενη στις ενέργειες του Ηλία Κασιδιάρη, επισημαίνουν ότι σε όλες τις κλειστές συναντήσεις που διοργάνωσε, «μετείχε μεγάλος αριθμός επιφανών στελεχών και υποψήφιων βουλευτών της "Χρυσής Αυγής", ορισμένοι εκ των οποίων είναι και σήμερα βουλευτές του κόμματος "Σπαρτιάτες"».

Και προσθέτουν οι δικαστές: «Καταδεικνύεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, πραγματικός αρχηγός του κόμματος "Σπαρτιάτες", το οποίο υποκαθιστά τη "Χρυσή Αυγή" ουδέποτε αποδοκίμασε ή απεμπόλισε, έστω και κατ' ελάχιστον, την προηγούμενη - ως ηγετικό στέλεχος της "Χρυσής Αυγής" - ρητορική μίσους, τη βίαιη και ρατσιστική δράση του, στα πλαίσια του εγκληματικού μηχανισμού του ως άνω κόμματος, αντιποιούμενου τους θεσμικούς μηχανισμούς του Ελληνικού κράτους, την επιδιωκόμενη πολιτική κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου και την αποδοκιμασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, που αναγνωρίζονται από τη δημοκρατία».

Ακόμη, η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει: «Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι το κόμμα "Σπαρτιάτες", του οποίου πραγματικός ηγέτης είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος σε συνολική ποινή καθείρξεως 13 ετών και 6 μηνών για το κακούργημα της ένταξης και της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης "Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή" και την παράνομη οπλοκατοχή πυροβόλου όπλου, την οποία εκτίει, προωθεί μια πολιτική που δεν σέβεται τη δημοκρατία και στοχεύει στην αποδυνάμωση και κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του κράτους δικαίου, ιδίως με τη χρήση βίας ή την προτροπή άσκησης βίας, καθώς και τη δικαιολόγηση αυτής, την προώθηση ολοκληρωτικών ιδεολογιών, τη διάδοση ρατσιστικών και μισαλλόδοξων ιδεών και ξενοφοβίας, την επιδοκιμασία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, το μίσος κατά προσώπων και ομάδων, ενέργειες και διακηρύξεις που απειλούν την ειρηνική συμβίωση των κοινωνικών ομάδων στη χώρα. Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω, το κόμμα "Σπαρτιάτες" πρέπει να μην ανακηρυχθεί και εντεύθεν να μη συμμετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9-6-2024».

Στίγκας: «Πρώτη φορά στα χρονικά με καταχθόνιες μεθοδεύσεις αποκλείεται κόμμα από τις εκλογές»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από την εθνική αντιπροσωπεία ο Βασίλης Στίγκας.



«Τελικά οι δυνάμεις του σκότους με επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη επικράτησαν της ανεξάρτητης σε εισαγωγικά δικαιοσύνης. Πρώτη φορά στα χρονικά με καταχθόνιες μεθοδεύσεις αποκλείεται κόμμα από τις εκλογές» υποστήριξε ο πρόεδρος των Σπαρτιατών.



«Ο αρχιερέας της διαπλοκής Κυριάκος Μητσοτάκης απαξιώνει το δημοκρατικό πολίτευμα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοράει την μάσκα της δημοκρατίας κρύβονταν την ανάποδη αλήθεια» πρόσθεσε.

«Οι Σπαρτιάτες παραμένουμε πιστοί στα προτάγματα των προγόνων μας» κατέληξε ο κ. Στίγκας.

Μαρινάκης: «Κάποιοι, δυστυχώς, προτιμούν να "ψαρεύουν" ψήφους σε θολά νερά»

«Πολλοί αναρωτιούνταν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 χρόνια δεν έβρισκε δικαστική αίθουσα για να εκδικαστεί η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν ψήφισε την επίμαχη τροπολογία που καταθέσαμε το 2023. Γιατί δεν υπέβαλε υπόμνημα στις βουλευτικές εκλογές. Γιατί κατέθεσε ‘’κείμενο-δήλωση’’ για τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές, αφού είχε παρέλθει η σχετική προθεσμία» αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.



«Σήμερα, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών κ. Στίγκας, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη, ‘’έχει αξιοπρέπεια που δεν κατέθεσε υπόμνημα’’ και έπεισε και τους πλέον δύσπιστους. Κάποιοι, δυστυχώς, προτιμούν να «ψαρεύουν» ψήφους σε θολά νερά από το να υπερασπίζονται τη Δημοκρατία μας με πράξεις» προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μάντζος: «Νίκη για τη δημοκρατία η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπολύει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος για τις δηλώσεις του Βασίλη Στίγκα.



«Έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή απόφαση μη ανακήρυξης του μορφώματος των ‘’Σπαρτιατών’’ στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι νίκη για τη δημοκρατία. Εμπιστευόμαστε, λοιπόν, τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό κάναμε το ελάχιστον καθήκον μας να υποβάλουμε υπόμνημα. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Εσείς; Πώς αισθάνεστε που ήρθε σήμερα ο επικεφαλής του μορφώματος και σας συγχαίρει; Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ πώς αισθάνεστε; Αισθάνεστε αξιοπρέπεια; Και σήμερα σας κάνει και κομπλιμέντα ο Στίγκας. Να τα χαίρεστε!»



«Θα κάνει και βίντεο στο TikTok ο αρχηγός σας; Ας σταματήσει ξανά στη Μακρόνησο, να μας πει αυτή τη φορά γιατί δεν υπέβαλε υπόμνημα. Όπως κάνατε και τον Μάιο και τον Ιούνιο, πριν τις εθνικές εκλογές. Θα βρείτε μια δικαιολογία; Χάσατε την προθεσμία; Αισθάνεστε αξιοπρέπεια; Ότι τιμάτε την αριστερά και τους αγώνες της;»

Δημοκράτες: «Η Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει τα μέσα να αμύνεται απέναντι στους εχθρούς της»

«Η Δημοκρατία πρέπει να διαθέτει τα μέσα να αμύνεται απέναντι στους εχθρούς της. Η απαγόρευση καθόδου στις εκλογές για το κόμμα Σπαρτιάτες είναι ένα τέτοιο μέσο. Εμπιστευόμαστε την κρίση του Αρείου Πάγου για την προστασία των εκλογικών διαδικασιών» αναφέρουν από πλευράς τους ο πρόεδρος των Δημοκρατών Ανδρέας Λοβέρδος και ο αντιπρόεδρος Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.



«Οι Δημοκράτες, το κόμμα του Κέντρου στην Ελλάδα έχει ως προτεραιότητα του να παλέψει, στις επερχόμενες ευρωεκλογές, απέναντι στην Ακροδεξιά και στους κάθε λογής ‘’φασίστες με κοστούμι’’ για να προασπίσει τις αξίες της Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ασφαλείας και της κοινωνικής συνοχής. Απέναντι στον ανορθολογισμό, το φανατισμό και στην εχθροπάθεια απαντάμε μαζί με τους πολίτες με τη δύναμη της Δημοκρατίας, της μετριοπάθειας και της κοινής λογικής» σημειώνεται.

