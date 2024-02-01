Το πόρισμα της ρωσικής ερευνητικής επιτροπής, στο οποίο υποστηρίζεται ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική συστοιχία Patriot σχολίασε στο λογαριασμό της η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ρωσίδα αξιωματούχος επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν επειδή ενισχύει το Κίεβο με όπλα, μεταξύ αυτών ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της Ρωσίας όπως συστοιχίες Patriot.

«Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή: ‘’Το Il-76 στην περιοχή Μπέλγκοροντ καταρρίφθηκε από πύραυλο MIM-104A από συστοιχία αμερικανικού Patriot» Οι πολίτες των ΗΠΑ πρέπει να γνωρίζουν πού πηγαίνουν τα χρήματά τους. Ο Μπάιντεν και η ομάδα του έκαναν τους Αμερικανούς συνένοχους σε μια αιματηρή τραγωδία» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχάροβα.

Στις 24 Φεβρουαρίου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι κατέρριψε ένα αεροπλάνο που μετέφερε 65 αιχμάλωτους Ουκρανούς στρατιωτικούς που προορίζονταν για ανταλλαγή αιχμαλώτων.



Το πλήρωμα και όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους σκοτώθηκαν, είπε, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατική επίθεση» που έγινε με στόχο να κατηγορηθεί η Ρωσία ότι σκότωσε Ουκρανούς στρατιωτικούς.



Η Ουκρανία απάντησε ότι το περιστατικό θα μπορούσε να είναι μια «σχεδιασμένη και σκόπιμη» ενέργεια της Μόσχας για να «αποσταθεροποιήσει» την κατάσταση, λέγοντας ότι επί του παρόντος δεν έχει «αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πληροφορίες» για το ποιοι και πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος.



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα επιμείνει σε διεθνή έρευνα για το δυστύχημα.

