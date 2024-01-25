Ρώσος βουλευτής δήλωσε πως η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας είχε λάβει προειδοποίηση 15 λεπτά προτού ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου εισέλθει στην περιοχή όπου καταρρίφθηκε χθες, Τετάρτη.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροσκάφος Ιλιούσιν-76 στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 74 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου οι οποίοι μεταφέρονταν για να ανταλλαγούν με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου. Η Ουκρανία ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τον ισχυρισμό, όμως έχει ζητήσει να διεξαχθεί διεθνής έρευνα.

"Η ουκρανική πλευρά προειδοποιήθηκε επίσημα, και 15 λεπτά προτού το αεροπλάνο εισέλθει στη ζώνη τούς δόθηκαν πλήρεις πληροφορίες, τις οποίες έλαβαν και η Κύρια Διεύθυνση των Υπηρεσιών Πληροφοριών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε την παραλαβή", δήλωσε ο Αντρέι Καρταπόλοφ σε συναδέλφους του βουλευτές, σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα Ενιαία Ρωσία.

"Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι συνέβη στη συνέχεια", πρόσθεσε ο Καρταπόλοφ, πρώην στρατηγός με στενές σχέσεις με το υπουργείο Άμυνας, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής άμυνας.

Η δήλωσή του έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού στρατού σύμφωνα με την οποία η Ρωσία δεν είχε ενημερώσει για τις διευθετήσεις της πτήσης.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Άντριι Γιούσοφ επανέλαβε σήμερα, μιλώντας στο Radio Svoboda, πως το Κίεβο δεν είχε λάβει ούτε γραπτό ούτε προφορικό αίτημα από τη Ρωσία να αποφύγει επιθέσεις στον εναέριο χώρο όπου καταρρίφθηκε το αεροσκάφος.

Ο Γιούσοφ πρόσθεσε πως άλλα δύο ρωσικά μεταγωγικά αεροπλάνα, ένα Αντόνοφ-26 και ένα Αντόνοφ-72, βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον εναέριο χώρο.

"Δυστυχώς, μπορούμε να υποθέσουμε διάφορα σενάρια, περιλαμβανομένου εκείνου της πρόκλησης [προβοκάτσια], καθώς και της χρήσης Ουκρανών αιχμαλώτων ως ανθρώπινης ασπίδας για τη μεταφορά πυρομαχικών και όπλων", είπε.

Αντικρουόμενες αφηγήσεις από τις δύο πλευρές δίνονται σε καθημερινή βάση σε έναν πόλεμο που συμπληρώνει τον άλλο μήνα τα δύο χρόνια. Όμως το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με το χθεσινό συμβάν, το φονικότερο του είδους του που λαμβάνει χώρα στο έδαφος της ίδιας της Ρωσίας.

Θραύσματα αυτού που φαίνεται να ήταν πύραυλος βρέθηκαν στο σημείο όπου συνετρίβη το αεροπλάνο στη νοτιοδυτική περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

Η Μόσχα χαρακτηρίζει την κατάρριψη του αεροπλάνου ουκρανική "τρομοκρατική ενέργεια".

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες πως απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι συνέβη, ιδιαίτερα ως προς το ποιος επέβαινε στο αεροσκάφος και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι "παίζει με τις ζωές των Ουκρανών αιχμαλώτων".

Κάλεσε για τη διενέργεια διεθνούς έρευνας, έκκληση που επανέλαβε σήμερα ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη Ντμίτρο Λούμπινετς.

"Όμως είμαι πεπεισμένος πως... οι Ρώσοι θα κάνουν φωναχτές δηλώσεις αλλά δεν θα επιτρέψουν κανέναν μέσα. Δεν θα παραδώσουν οποιοδήποτε υλικό για ανάλυση και θα επιρρίψουν απλώς την ευθύνη στην Ουκρανία", δήλωσε ο Λούμπινετς στη δημόσια τηλεόραση.

Μόνο η Ρωσία έχει πρόσβαση στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους, όπου τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν συντρίμμια διάσπαρτα σε χιονισμένα χωράφια. Το TASS ανέφερε πως τα μαύρα κουυτιά του αεροσκάφους βρέθηκαν και πως θα μεταφερθούν αεροπορικώς στη Μόσχα για εξέταση από εργαστήριο του υπουργείου Άμυνας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνέλθεί σήμερα τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας έπειτα από αίτημα της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.