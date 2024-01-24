Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, το οποίο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ με 74 επιβαίνοντες, καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».

Εξάλλου ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο Il-76 είναι νεκροί. «Όλοι οι άνθρωποι που επέβαιναν (στο αεροσκάφος) είναι νεκροί», έγραψε ο Γκλαντκόφ στο Telegram

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε επισημάνει ότι στο Il-76 επέβαιναν 74 άνθρωποι, ανάμεσά τους 65 Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι θα συμμετείχαν σε ανταλλαγή αιχμαλώτων, έξι μέλη πληρώματος και τρεις συνοδοί.

«Περίπου στις 11:00 ώρα Μόσχας (10:00 ώρα Ελλάδας) ένα αεροσκάφος Il-76 συνετρίβη στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (…) Σε αυτό επέβαιναν 65 αιχμάλωτοι στρατιώτες του ουκρανικού στρατού που μεταφέρονταν στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ ενόψει ανταλλαγής (αιχμαλώτων), έξι μέλη του πληρώματος και τρεις συνοδοί», είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα το υπουργείο.

Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαψεύδουν, ωστόσο, την πληροφορία ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν Ουκρανοί αιχμάλωτοι και υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος μετέφερε πυραύλους αεράμυνας S-300.

«Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει αναχωρήσει για το σημείο όπου έπεσε το αεροπλάνο προκειμένου να εξακριβώσει τα αίτια της καταστροφής», είχε προσθέσει.

Ήδη ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιάτσεσλαβ Βολόντιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας αμερικανικούς και γερμανικούς πυραύλους, χωρίς να προσφέρει στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό.

Αντίστοιχη άποψη εξέφρασε και ο Ρώσος βουλευτής και απόστρατος στρατηγός Αντρέι Καρταπόλοφ, επισημαίνοντας ότι το αεροσκάφος επλήγη από τρεις πυραύλους.

«Οι Ουκρανοί ηγέτες γνώριζαν πολύ καλά για την επικείμενη ανταλλαγή και είχαν ενημερωθεί για τον τρόπο που θα παραδίδονταν οι αιχμάλωτοι», πρόσθεσε.

