Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ που ξεκινούν στις 26 Απριλίου στη Φινλανδία και σε κοντινή απόσταση από τα ρωσο-φινλανδικά σύνορα είναι προκλητικές, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα , στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα έχουν προκλητικό χαρακτήρα. Η επιδίωξή τους είναι να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω επίδειξης δύναμης», είπε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι ασκήσεις… αυξάνουν τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών επεισοδίων», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.