Ζαχάροβα: Οι ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις στη Φινλανδία είναι «προκλητικές» - Αυξάνουν τον κίνδυνο στρατιωτικών επεισοδίων

Επίδειξη δύναμης χαρακτήρισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ στα σύνορα Φινλανδίας - Ρωσίας

Απειλεί το ΝΑΤΟ η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ

Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ που ξεκινούν στις 26 Απριλίου στη Φινλανδία και σε κοντινή απόσταση από τα ρωσο-φινλανδικά σύνορα είναι προκλητικές, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα , στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα έχουν προκλητικό χαρακτήρα. Η επιδίωξή τους είναι να ασκήσουν στρατιωτική πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω επίδειξης δύναμης», είπε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι ασκήσεις… αυξάνουν τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών επεισοδίων», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

