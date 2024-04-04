Η Φινλανδία παρατείνει επ' αόριστον το κλείσιμο των συνόρων με τη Ρωσία

Η Φινλανδία θα παρατείνει επ’ αόριστον το κλείσιμο των χερσαίων συνοριακών περασμάτων με τη Ρωσία και θα προσθέσει αρκετά λιμάνια στον κατάλογο των σημείων όπου απαγορεύονται οι μετακινήσεις από τον ανατολικό της γείτονα, όπως δήλωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η Φινλανδία έκλεισε τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία στα τέλη της περασμένης χρονιάς εν μέσω αυξανόμενων αφίξεων από χώρες όπως η Συρία και η Σομαλία. Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι μετατρέπει σε όπλο τη μετανάστευση σε βάρος της σκανδιναβικής χώρας, έναν ισχυρισμό τον οποίο απορρίπτει το Κρεμλίνο.

«Οι φινλανδικές αρχές το βλέπουν αυτό ως μακρόχρονη κατάσταση. Δεν έχουμε δει τίποτα αυτή την άνοιξη που θα μας οδηγούσε να συμπεράνουμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει ουσιαστικά», ανέφερε σε δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Μαρί Ραντάνεν.

Η κυβέρνηση δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το κλείσιμο των συνόρων πρόκειται να διαρκέσει έως τις 14 Απριλίου.

Η Φινλανδία προκάλεσε την ενόχληση της Ρωσίας πέρυσι καθώς εγκατέλειψε την μακρόχρονη ουδέτερη στάση της και εντάχθηκε στη συμμαχία του ΝΑΤΟ ως απάντηση στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Η σκανδιναβική χώρα έχει επίσης υπογράψει διμερή αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Παρά το κλείσιμο των συνόρων, κάποιοι αιτούντες άσυλο συνεχίζουν να φθάνουν από τη Ρωσία και η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν σημαντικά με την έλευση της άνοιξης και την άνοδο των θερμοκρασιών.

«Υπάρχουν εκατοντάδες και πιθανόν χιλιάδες άνθρωποι κοντά στα σύνορα της Φινλανδίας στη ρωσική πλευρά που θα μπορούσαν να εργαλειοποιηθούν σε βάρος της Φινλανδίας», δήλωσε η Ραντάνεν.

Τον περασμένο μήνα, η φινλαδική κυβέρνηση αναφέρθηκε σε σχέδια για προσωρινά νομοθετικά μέτρα που θα επιτρέπουν στις συνοριακές αρχές να παρεμποδίζουν τους αιτούντες άσυλο που θέλουν να εισέλθουν στη χώρα από τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι αποφάσισε να κλείσει τρία λιμάνια για σκάφη αναψυχής --στα νησιά της Βαλτικής Σάντιο και Χααπασάαρι καθώς και στο Νουιγιαμά στις όχθες λίμνης στην ενδοχώρα, την οποία μοιράζονται οι δύο χώρες-- για να αποτρέψει την εξάπλωση της μετανάστευσης που έχει «εργαλειοποιηθεί» καθώς έρχεται η άνοιξη.

«Αυτό θα ήταν επικίνδυνο για τους ανθρώπους που θέλουν να εισέλθουν στην Φινλανδία και θα επιβαρύνει τις θαλάσσιες (επιχειρήσεις) έρευνας και διάσωσης», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Η φινλανδική συνοριακή υπηρεσία έχει δηλώσει ότι πάνω από 1.300 αιτούντες άσυλο από χώρες όπως η Υεμένη, η Σομαλία και η Συρία εισήλθαν από τη Ρωσία μεταξύ του Αυγούστου και του Δεκεμβρίου την περασμένη χρονιά. Πριν από την περίοδο αυτή, οι αριθμοί ήταν κατά μέσο όρο ένας άνθρωπος την ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

