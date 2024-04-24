Το Ιράν χαρακτήρισε σήμερα "αβάσιμες" τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε βάρος δύο εταιριών και τεσσάρων ατόμων που εμπλέκονται, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, σε "κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις".

Οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν "στο όνομα της κυβερνοηλεκτρονικής διοίκησης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης", του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Διενεργήθηκαν "εναντίον επιχειρήσεων και αμερικανικών κυβερνητικών οντοτήτων", σύμφωνα με την Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Νασέρ Καναανί "απέρριψε και καταδίκασε σθεναρά τους αβάσιμους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον ατόμων και ιρανικών επιχειρήσεων".

Σύμφωνα με τον Καναανί, οι Ηνωμένες Πολιτείες "κατηγορούν πρόσωπα και ιρανικούς θεσμούς χωρίς καμία βάση" προκειμένου να εκτρέψουν την προσοχή όπως είπε από το "κύμα των επικρίσεων σε όλο τον κόσμο εναντίον των πολιτικών απεριόριστης υποστήριξης των Ηνωμένων Πολιτειών στα εγκλήματα πολέμου και στη γενοκτονία που διαπράττει το σιωνιστικό καθεστώς [το Ισραήλ] στον πόλεμό του εναντίον της Λωρίδας της Γάζας".

Η κυβερνοηλεκτρονική διοίκηση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είναι ένας από τους ιρανικούς κυβερνητικούς οργανισμούς πίσω από πειρατείες, εργάζονται μέσω μιας σειράς από εταιρίες-βιτρίνες προκειμένου να θέσουν στο στόχαστρο τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές άλλες χώρες", ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Για το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ο ιρανικός λαός "πρέπει να γνωρίζει" πως αυτή η διοίκηση "χρησιμοποιεί ιδιωτικές εταιρίες και τους υπαλλήλους τους προκειμένου να επιτύχει τους παράνομους στόχους της".

Την περασμένη Πέμπτη, οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με τη Βρετανία, ήταν οι πρώτες που ενίσχυσαν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το τελευταίο κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου, θέτοντας στο στόχαστρο "το ιρανικό πρόγραμμα drones, τη χαλυβουργία και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων".

Η επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν ακολούθησε ένα αεροπορικό πλήγμα που η Τεχεράνη απέδωσε στο Ισραήλ, κατά το οποίο επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, περιλαμβανομένων δύο στρατηγών, σκοτώθηκαν στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

