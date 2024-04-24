Ρωσία: Συνελήφθη ο υφυπουργός Άμυνας για δωροληψία

Ρωσικό δικαστήριο διέταξε σήμερα τη σύλληψη του υφυπουργού Άμυνας Τιμούρ Ιβάνοφ και του απήγγειλε κατηγορίες για δωροληψία, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το δικαστήριο, αφού χθες τέθηκε υπό κράτηση.

Το δικαστήριο έθεσε τον Ιβάνοφ υπό κράτηση για δύο μήνες και δήλωσε ότι σύμφωνα με τις κατηγορίες ήταν σε θέση να επωφελείται από την πρόσληψη εργολάβων για λογαριασμό του υπουργείου όταν επέβλεπε κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ιβάνοφ αρνήθηκε ότι είναι ένοχος ενώ εάν καταδικαστεί κινδυνεύει με φυλάκιση 15 χρόνων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν πλήρη κάλυψη στην υπόθεση.

Η ξαφνική σύλληψη ενός συμμάχου του Σόιγκου, στον οποίο ο Πούτιν έχει θέσει επικεφαλής στον πόλεμο στην Ουκρανία, πυροδότησε εικασίες για μάχη εντός της ελίτ την ώρα που η διαφθορά μαστίζει τις ρωσικές μετασοβιετικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.