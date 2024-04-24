Ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της συζύγου του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ για «άσκηση επιρροής» και «διαφθορά», έπειτα από αγωγή που κατέθεσε μια οργάνωση κατά της διαφθοράς που θεωρείται πως πρόσκειται στην ακροδεξιά.

Η έρευνα «σε βάρος της Μπεγκόνια Γκόμεθ» για φερόμενη «άσκηση επιρροής και διαφθορά» ξεκίνησε στις 16 Απριλίου έπειτα από αγωγή της ένωσης "Manos limpias" (Καθαρά Χέρια), ανέφερε σε μια σύντομη ανακοίνωση το δικαστήριο της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό ειδησεογραφικό ιστότοπο El Confidencial που αποκάλυψε την πληροφορία, η προκαταρκτική αυτή έρευνα αφορά τις σχέσεις της Μπεγκόνια Γκόμεθ με ιδιωτικές εταιρίες που είχαν λάβει κρατική βοήθεια στη διάρκεια της κρίσης της Covid-19 ή υπέγραψαν συμβόλαια με το κράτος, ενόσω ο σύζυγός της ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης.

Οι ερευνητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις σχέσεις της με τον ισπανικό τουριστικό όμιλο Globalia, στον οποίο ανήκει η αεροπορική εταιρία Air Europa, τη στιγμή που η τελευταία συνομιλούσε με την κυβέρνηση για την εξασφάλιση βοήθειας μετά τη μεγάλη πτώση στην αεροπορική κυκλοφορία που προκάλεσε η υγειονομική κρίση.

Εκείνη την περίοδο η Μπεγκόνια Γκόμεθ διηύθυνε το IE Africa Center, ένα ίδρυμα που συνδέεται με την εμπορική σχολή της Μαδρίτης IE University, θέση την οποία εγκατέλειψε το 2022.

Σύμφωνα με το El Confidencial, το IE Africa Center είχε «υπογράψει συμφωνία χορηγίας με την Globalia το 2020» και η Μπεγκόνια Γκόμεθ είχε συμμετάσχει σε «ιδιωτική συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Χαβιέρ Ιντάγλκο την περίοδο που η Globalia διαπραγματευόταν το σχέδιο διάσωσής της ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ με την κυβέρνηση».

Το σχέδιο αυτό επέτρεψε την παραχώρηση 475 εκατομμυρίων ευρώ στην Air Europa τον Νοέμβριο του 2020.

Ερωτηθείς σήμερα στο Κοινοβούλιο για την υπόθεση αυτή, ο Πέδρο Σάντσεθ είπε πως έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. «Μία ημέρα όπως η σημερινή, έπειτα από τα νέα που άκουσα, ωστόσο, εξακολουθώ να πιστεύω στη δικαιοσύνη της χώρας μου», δήλωσε ο Σοσιαλιστής ηγέτης.

Μετά τις πρώτες αποκαλύψεις του Τύπου για την υπόθεση αυτή, η ισπανική δεξιά πολλαπλασίασε τις επικρίσεις εναντίον του πρωθυπουργού.

Η ανακοίνωση της έναρξης της έρευνας είναι "αρκετά σημαντική ώστε ο επικεφαλής της κυβέρνησης να δώσει εξηγήσεις στους Ισπανούς", δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους η Εστέρ Μουνιόθ, μέλος της διεύθυνσης του δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP).

Η ""Manos limpias", που ιδρύθηκε το 1995, έχει ασκήσει πολλές αγωγές τα τελευταία χρόνια και ήταν πολιτική αγωγή σε πολλές δίκες για υποθέσεις διαφθοράς.

Θεωρείται πως πρόσκειται στην άκρα δεξιά, κυρίως λόγω του γενικού γραμματέα της Μιγκέλ Μπερνάντ, πρώην αξιωματούχου του κόμματος Frente Naconal που διαλύθηκε το 1993.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

