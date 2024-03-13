Οι ένοπλοι που άρπαξαν 286 μαθητές και εργαζόμενους από ένα σχολείο στη βόρεια Νιγηρία την περασμένη εβδομάδα ζήτησαν συνολικά 1 δισεκατομμύριο νάιρα (620.432 δολάρια) για την απελευθέρωσή τους, ανέφερε ένας εκπρόσωπος των οικογενειών των ομήρων και ένας τοπικός δημοτικός σύμβουλος, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Οι μικροί μαθητές, κάποια παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και μέλη του προσωπικού του σχολείου απήχθησαν στις 7 Μαρτίου από την πόλη Κουρίγκα, στην Πολιτεία Καντούνα. Αυτή είναι η πρώτη μαζική απαγωγή στη χώρα από το 2021.

Ο Τζουμπρίλ Αμίνου, ο ηγέτης της τοπικής κοινότητας που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων είπε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τους απαγωγείς χθες, Τρίτη. «Απαίτησαν συνολικά 1 δισεκατομμύριο (νάιρα) για όλους τους μαθητές, τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους», είπε ο Αμίνου. «Μας έδωσαν διορία να πληρώσουμε τα λύτρα μέσα σε 20 ημέρες, αρχής γενομένης από την ημέρα της απαγωγής. Είπαν ότι θα σκοτώσουν όλους τους μαθητές και το προσωπικό αν δεν καταβληθούν τα λύτρα», πρόσθεσε.

Ο Ιντρίς Ιμπραχίμ, ένας εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος της Κουρίγκα, επιβεβαίωσε το ποσό. «Ναι, οι απαγωγείς επικοινώνησαν με την κοινότητα μέσω του Τζουμπρίλ Αμίνου και έθεσαν αυτήν την απαίτηση. Τηλεφώνησαν με απόκρυψη αλλά οι αρχές προσπαθούν να βρουν τον τηλεφωνικό αριθμό», είπε ο Ιμπραχίμ διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απελευθερώσουν τους ομήρους.

Τα λύτρα που ζητούν οι απαγωγείς αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2.000 δολάρια ανά όμηρο. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα στη Νιγηρία, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.