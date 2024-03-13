Ένα νέο ρωσικό σχολικό βιβλίο έχει δημιουργηθεί που διαστρεβλώνει την ιστορία του πολέμου κατά της Ουκρανίας και ενθαρρύνει τους μαθητές να ενταχθούν στο στρατό.

Ukraine war: Russian schoolbook urges teenagers to join the army https://t.co/izJTO8BMlR March 13, 2024

Έχει σχεδιαστεί για ένα νέο θέμα με τίτλο «Βασικές αρχές Ασφάλειας και Άμυνας της Πατρίδας».

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για μαθητές γυμνασίου ηλικίας 15 έως 18 ετών στη Ρωσία και κατεχόμενα στην Ουκρανία.

Θα διδάσκεται μία φορά την εβδομάδα από τον Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας ένα μάθημα γνωστό ως «Βασικές αρχές ασφαλούς διαβίωσης».

Πρώην στρατιώτες αναμένεται να διδάξουν το νέο μάθημα και στους Ρώσους με πτυχίο παιδαγωγικής - τη μέθοδο και την πρακτική διδασκαλίας - που επιστρέφουν από τον πόλεμο. Ήδη προσφέρονται δωρεάν μαθήματα μετεκπαίδευσης για να γίνουν δάσκαλοι.

Το πρώτο εγχειρίδιο για το νέο μάθημα, που ονομάζεται The Russian Army in Defence of the Fatherland, εκδόθηκε από τον κορυφαίο ρωσικό εκδότη εκπαίδευσης Enlightenment. Μεταξύ των συγγραφέων του είναι δύο ανώτερα στελέχη που εργάζονται για το υπουργείο Άμυνας και την εφημερίδα του Κρεμλίνου Rossiiskaya Gazeta.

Οι 368 σελίδες του είναι γεμάτες με ιστορίες που περιγράφουν τα «ηρωικά επιτεύγματα των Ρώσων στρατιωτών» από τον 13ο αιώνα μέχρι σήμερα.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία της παρουσίασης πληροφοριών στους μαθητές μας από την οπτική της [Ρωσίας]», είπε η εκπρόσωπος της έκδοσης Olga Plechova σε μια διαδικτυακή εισαγωγική συνεδρία για δασκάλους τον Ιανουάριο, την οποία παρακολούθησε το BBC.

"Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε εναλλακτικές απόψεις στους μαθητές. Έτσι αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να απαντήσετε σε ερωτήσεις των παιδιών και να παρέχετε ακριβή κάλυψη ορισμένων γεγονότων."

Οι συγγραφείς του βιβλίου επαινούν τον Σοβιετικό δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν και γιορτάζουν τις σοβιετικές νίκες στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όπως οι Ρώσοι αναφέρονται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Επικροτούν επίσης τον ρόλο του ρωσικού στρατού στην κατάληψη της χερσονήσου της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014, την οποία αποκαλούν «επανένωση της Κριμαίας με τη Ρωσία».

Το σχολικό βιβλίο αφιερώνει επίσης μια ενότητα με διαστρεβλωμένη ιστορία για να εξηγήσει την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας τον όρο του Κρεμλίνου "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

«Όταν έγινε πραξικόπημα στο Κίεβο το 2014, η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε μια καταστολή σε οτιδήποτε ρωσικό», υποστηρίζουν οι συγγραφείς, προτού διατυπώσουν μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς.

«Κάηκαν ρωσικά βιβλία, καταστράφηκαν μνημεία, απαγορεύτηκαν τα ρωσικά τραγούδια και η ίδια η ρωσική γλώσσα... Τα κοκτέιλ «ρωσικού αίματος» σερβίρονταν στα εστιατόρια».

«Πόλεις στις περιοχές του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ, όπου υπήρχε διαφωνία ενάντια σε τέτοιες πολιτικές, βομβαρδίστηκαν από οβίδες και ρουκέτες των Ναζί».

Οι συγγραφείς δηλώνουν «ήταν η Ουκρανία και το ΝΑΤΟ που σχεδίαζαν να ξεκινήσουν τον πόλεμο», υποδηλώνοντας ότι «ένας τεράστιος αριθμός ουκρανικών στρατευμάτων και τεθωρακισμένων ήταν συγκεντρωμένος στα σύνορα».

Στην πραγματικότητα, ήταν η Ρωσία που συγκέντρωσε περισσότερους από 100.000 στρατιώτες τόσο κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία όσο και στη Λευκορωσία, φαινομενικά για κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, μόνο για να ξεκινήσει την πλήρη εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ο Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Volodymyr Fesenko συνοψίζει το εγχειρίδιο ως "παραπληροφόρηση και ψέματα".

Το βιβλίο συνεχίζει να υποστηρίζει ψευδώς ότι η ουκρανική πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης, η οποία σφυροκοπήθηκε για σχεδόν τρεις μήνες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, καταστράφηκε κατά τη διάρκεια μαχών με «Ναζί» και «ξένους μισθοφόρους».

«Η Ρωσία πολεμά με ακεραιότητα», επιμένουν οι συγγραφείς. Σε αρκετά αποσπάσματα, αναφέρουν ότι η Ρωσία δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των Ουκρανών αμάχων και ελαχιστοποιεί την καταστροφή, ενώ «η Ουκρανία στοχεύει συχνά τις μη στρατιωτικές υποδομές».

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2022-2023, η Ρωσία κατέστρεψε περισσότερο από το 40% της υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας με περισσότερες από 1.000 επιθέσεις με πυραύλους και drone, σύμφωνα με στοιχεία του Κιέβου.

Όσον αφορά τη ρωσική ακεραιότητα, ο κ. Fesenko λέει ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. «Όλοι θυμόμαστε την τραγωδία στην Μπούχα, όπου δεκάδες Ουκρανοί πολίτες σκοτώθηκαν από Ρώσους και γυναίκες βιάστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες».

Μια άλλη ενότητα του βιβλίου ξεκινά με μια εις βάθος επισκόπηση της δομής των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και καλεί όλο και περισσότερο τα άτομα άνω των 18 ετών να εγγραφούν στον στρατό.

Το σχολικό εγχειρίδιο παραθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα και συνδέσμους προς το έντυπο αίτησης καθώς και τις κοντινές διευθύνσεις για κατάταξη. Υπογραμμίζει στρατιωτικά οφέλη όπως δωρεάν ιατρική περίθαλψη και ασφάλιση, ελκυστικό μισθό και τρία γεύματα την ημέρα.

Νεαροί άνδρες από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, όπως η Κριμαία και το Ντονμπάς, που υπόκεινται σε επιθετική προπαγάνδα για 10 χρόνια και έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να κερδίσουν χρήματα, μπορεί να δελεαστούν από αυτά τα οικονομικά μπόνους, προειδοποιεί η Olha Skrypnyk, επικεφαλής μιας ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Κριμαίας .

Το σχολικό βιβλίο μπορεί να βοηθήσει να αυξηθούν οι αριθμοί που εντάσσονται στο στρατό, πιστεύει: «Έτσι αυτά τα παιδιά πάνε στον πόλεμο και πεθαίνουν».

Η Ρωσία δεν δίνει λεπτομέρειες για τις απώλειές της στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά σε δύο χρόνια πολέμου, τουλάχιστον 1.240 στρατιώτες κάτω των 20 ετών σκοτώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.