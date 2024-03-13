Βέλγιο: Τρακτέρ έχουν αποκλείσει το αεροδρόμιο της Λιέγης

Περίπου 100 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το αεροδρόμιο της Λιέγης από το απόγευμα χθες, Τρίτη.

Στόχος της ομοσπονδίας νέων αγροτών είναι να εμποδίσει την έξοδο των φορτηγών από το αεροδρόμιο. Όπως επισημαίνουν, σύμφωνα με τα βελγικά μέσα, σκοπός είναι η παρεμπόδιση προϊόντων που φτάνουν στο Βέλγιο και τα οποία θα μπορούσαν να παρασκευαστούν και να παραχθούν στη χώρα με τους αγρότες να κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Δεν θέλουμε εισαγόμενα προϊόντα που δεν σέβονται τα ίδια κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα με τα δικά μας. Πολλά προϊόντα έρχονται με αρκετά δραστικά συστατικά που είναι απαγορευμένα στην Ευρώπη» επισημαίνει ο Γκάρι Βανβικερόγιε, αγρότης, όπως αναφέρει το δίκτυο rtl.

Tαυτόχρονα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του rtl το οποίο επικαλείται διαδηλωτές, το συγκεκριμένο αεροδρόμιο δεν επελέγη τυχαία, αλλά επειδή είναι το μεγαλύτερο για εισαγωγές και εξαγωγές εκτός από τις οδικές μεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

