Οι αρχές της Υπερδνειστερίας, της αποσχισθείσας, φιλορωσικής περιοχής της Μολδαβίας, ανέφεραν σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε έναν σταθμό ραντάρ σε μια στρατιωτική βάση, χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές, ούτε θύματα.

Πριν από τρεις εβδομάδες είχε σημειωθεί ένα παρόμοιο συμβάν.

«Σήμερα στις 14.35 ένα drone-καμικάζι επιτέθηκε σε στρατιωτική βάση του υπουργείου Άμυνας της Μολδαβικής Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας, στην περιφέρεια της Ρούμπνιτσα, έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας των αυτονομιστών.

«Ο στόχος ήταν ένας σταθμός ραντάρ που υπέστη μικρές ζημιές, δεν υπάρχουν θύματα. Μια ομάδα ερευνητών εργάζεται επί τόπου», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να κατηγορήσει ευθέως την Ουκρανία για το πλήγμα.

Στις 17 Μαρτίου η Υπερδνειστερία υποστήριξε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εστάλη από την Ουκρανία έπληξε μια στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα Τιράσπολ. Η κατηγορία αυτή απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Μολδαβίας, που κατήγγειλε ότι επρόκειτο για προσπάθεια να προκληθεί «πανικός». Το Κίεβο από την πλευρά του κατηγόρησε τη Μόσχα για «προβοκάτσια» στην Υπερδνειστερία.

Η Ρωσία στηρίζει από τη δεκαετία του 1990 τους αυτονομιστές της Μολδαβίας, μιας φιλοευρωπαϊκής, ρουμανόφωνης χώρας που συνορεύει με την Ουκρανία. Τακτικά, η Μόσχα δηλώνει ότι το Κίεβο και το Κισινάου σχεδιάζουν προβοκάτσιες ή επιθέσεις στην Υπερδνειστερία. Οι αρχές της αυτοανακηρυχθείσας «Δημοκρατίας» ζήτησαν στα τέλη Φεβρουαρίου από τη Ρωσία να λάβει «μέτρα προστασίας» επειδή δέχεται πιέσεις από τη Μολδαβία.

Η περιοχή αυτή συνορεύει με την ουκρανική επαρχία της Οδησσού, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν όταν εισέβαλαν στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Η Υπερδνειστερία αποσχίστηκε μετά τον σύντομο πόλεμο του 1992 εναντίον του μολδαβικού στρατού. Η Ρωσία διατηρεί εκεί μια δύναμη 1.500 ανδρών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

