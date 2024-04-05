Ο ηγέτης της λιβανέζικης ένοπλης ομάδας Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι το Ιράν αναπόφευκτα θα αντεπιτεθεί για το χτύπημα της Δευτέρας στο προξενείο του στη Δαμασκό, για το οποίο κατηγορείται ευρέως το Ισραήλ.

«Να είστε βέβαιοι ότι η απάντηση του Ιράν στη στόχευση του προξενείου του στη Δαμασκό είναι αναπόφευκτη», είπε ο Χασάν Νασράλα σε τηλεοπτική του ομιλία για τον εορτασμό της Ημέρα του Αλ-Κοντς.

Ο Νασράλα πρόσθεσε ότι η επίθεση σηματοδότησε ένα «σημείο καμπής» από τις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που η Χαμάς πραγματοποίησε διασυνοριακή επίθεση στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα πάρει εκδίκηση για την επίθεση, η οποία σκότωσε επτά μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ανώτερου διοικητή της Δύναμης Κουντς, ταξίαρχο Μοχάμαντ Ρέζα Ζαχέντι.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ισραηλινό πλήγμα εναντίον του προξενικού τμήματος της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό, στις αρχές τις εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

