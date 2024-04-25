Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αριζόνα τάχθηκε χθες Τετάρτη σε ψηφοφορία της υπέρ της κατάργησης νόμου του 1864, ο οποίος απαγορεύει σχεδόν όλες τις αμβλώσεις, κι ο οποίος κρίθηκε εφαρμοστέος πριν από δύο εβδομάδες, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της δυτικής πολιτείας αυτής, κλειδιού σε εκλογικό επίπεδο.

Αρκετοί μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι αποφάσισαν να αψηφήσουν την κομματική γραμμή και να συνταχθούν με τους Δημοκρατικούς, να προωθήσουν κατάργηση του νόμου, που δεν επιτρέπει επ’ ουδενί άμβλωση από τη στιγμή της σύλληψης, με μοναδική εξαίρεση περιπτώσεις που κινδυνεύει η ζωή της μέλλουσας μητέρας. Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις καν για περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη οφείλεται σε βιασμό, ή αιμομιξία.

Το γεγονός πως ο νόμος αυτός κρίθηκε εφαρμοστέος πυροδότησε νέα πολεμική στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε σε υψηλούς τόνους από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ επικρίθηκε επίσης, πιο συγκρατημένα, από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Εν υπνώσει για δεκαετίες, ο νόμος «είναι πλέον εφαρμοστέος», αποφάσισε την 9η Απριλίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Αριζόνας. Η ετυμηγορία ακολούθησε απόφαση του ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία αναιρέθηκε τον Ιούνιο του 2022 η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση κι αφέθηκε στις πολιτείες η διακριτική ευχέρεια να νομοθετήσουν για το ζήτημα.

Έκτοτε, περίπου είκοσι πολιτείες απαγόρευσαν εντελώς ή επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στην άμβλωση.

Η πολιτειακή γενική εισαγγελέας (σ.σ. υπουργός Δικαιοσύνης), η Δημοκρατική Κρις Μέιζ, αντέδρασε έντονα, ανακοινώνοντας πως δεν θα εγκρίνει καμία δίωξη σε βάρος γυναικών ή γιατρών, κάτι όμως που δεν αποκλείεται να αλλάξει προσεχώς, αφού πρόκειται για αιρετή.

Η απόφαση «να επανεπιβληθεί νόμος αναγόμενος στην εποχή που η Αριζόνα δεν ήταν καν πολιτεία, μαινόταν ο εμφύλιος πόλεμος κι οι γυναίκες δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου, θα μείνει στην ιστορία ως μαύρη κηλίδα για την Πολιτεία μας», τόνισε η κυρία Μέιζ την 9η Απριλίου.

Βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία πολιτών για τη συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να ζητηθεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα ώστε το δικαίωμα στην άμβλωση να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα της Αριζόνας. Αν είναι επιτυχής, η δημόσια διαβούλευση θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όπως ακριβώς και στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά) — ακόμη μια πολιτεία αποφασιστικής σημασίας.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν έχει αναγάγει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε μείζονα άξονα της εκστρατείας του για να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο, όταν θα αντιμετωπίσει ξανά τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος υπερηφανεύεται πως πέτυχε, με τους διορισμούς που έκανε στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, την αναίρεση της συνταγματικής κατοχύρωσης της άμβλωσης τον Ιούνιο του 2022, αλλά θα προτιμούσε να μην υποστεί τις εκλογικές συνέπειες που πιθανόν θα συνεπαγόταν η υιοθέτηση υπερβολικά συντηρητικής θέσης για το ζήτημα.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, υποδεικνύουν δημοσκοπήσεις, στοιχείο το οποίο περιπλέκει τα πράγματα για τον ίδιο και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

