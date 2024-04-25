Καθαρή νίκη κατήγαγε στον χθεσινό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών η υποψήφια του δεξιού αντιπολιτευόμενου κόμματος VMRO-DPMNE, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, επικρατώντας με διπλάσιο ποσοστό του βασικού της αντιπάλου, του υποψηφίου του κυβερνώντος Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SDSM) και απερχόμενου προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, του Στέβο Πεντάροφσκι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Εκλογική Επιτροπή της χώρας, με καταμετρημένο το 92% των ψήφων, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα συγκεντρώνει ποσοστό 40%, ενώ ο Στέβο Πεντάροφσκι μόλις 20% των ψήφων.

Τρίτος έρχεται ο υποψήφιος του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος DUI και υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι (13,6%) και τέταρτος ο υποψήφιος του συνασπισμού τεσσάρων αντιπολιτευόμενων αλβανικών κομμάτων Άρμπεν Ταραβάρι (9,6%).

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών συμμετείχαν επτά υποψήφιοι. Για να εκλεγεί κάποια ή κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας από τον πρώτο γύρο απαιτείται να εξασφαλίσει πάνω από το 50% επί του συνόλου του εκλογικού σώματος στη χώρα, κάτι που εξαρχής θεωρείτο εντελώς απίθανο να συμβεί. Συνεπώς θα διεξαχθεί δεύτερος γύρος, μεταξύ των δύο επικρατέστερων του πρώτου.

Ο δεύτερος γύρος, στον οποίο θα συμμετάσχουν η 70χρονη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα και ο 60χρονος Στέβο Πεντάροφσκι, θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες (8η Μαΐου) – ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές.

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα σε δηλώσεις της αργά χθες το βράδυ έκανε λόγο για «εξαιρετικό αποτέλεσμα».

«Είμαι υπερήφανη για τους πολίτες, όχι μόνο γι’ αυτούς που με ψήφισαν, αλλά και για τους υπόλοιπους, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τα μέλη του VMRO-DPMNE και για τη στήριξή τους» σημείωσε η κυρία Σιλιάνοφσκα.

Ο Στέβο Πεντάροφσκι αναγνώρισε πως το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό γι’ αυτόν, πρόσθεσε ωστόσο ότι θα προσπαθήσει για την ανατροπή στον δεύτερο γύρο.

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι μίλησε για «πολιτικό τσουνάμι» στη χώρα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα θα είναι η νέα πρόεδρος, ενώ το κόμμα του θα σημειώσει «τεράστια» νίκη στις βουλευτικές εκλογές και θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση.

Ο αρχηγός του SDSM Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών δεν ήταν αυτό που ανέμενε το κόμμα του. Ο κ. Κοβάτσεφσκι εκτίμησε ότι οι ψηφοφόροι τιμώρησαν την κυβερνώσα παράταξη για λάθη και αστοχίες της, ενώ έκρινε ότι το αποτέλεσμα «αποτελεί ταυτόχρονα πλήγμα για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας».

Πολιτικοί αναλυτές στα Σκόπια σχολιάζουν πως το κυριότερο στοιχείο του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών ήταν το εύρος της νίκης της υποψήφιας του VMRO-DPMNE Σιλιάνοφσκα, το οποίο ξεπέρασε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις της ίδιας της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί στον δεύτερο γύρο.

Εκτιμούν επίσης ότι το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στέλνει μήνυμα «αποδοκιμασίας» στο κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο μετά την αποχώρηση του Ζόραν Ζάεφ από την ηγεσία του φυλλορροεί. Στις βουλευτικές εκλογές της 8ης Μαΐου το SDSM διατρέχει κίνδυνο να υποστεί συντριπτική ήττα, προσθέτουν.

Πηγή: skai.gr

