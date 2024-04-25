Σουηδία: Επίθεση εναντίον αντιφασιστικής εκδήλωσης

Μασκοφόροι εκσφενδόνισαν καπνογόνα μέσα σε θέατρο σε νότιο προάστιο της Στοκχόλμης, όπου επρόκειτο να γίνει εκδήλωση κατά της άκρας δεξιάς, ανακοίνωσαν η αστυνομία και πολιτικοί παρατάξεων που συμμετείχαν.

«Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο», ανέφερε η αστυνομία μέσω του ιστοτόπου της, προσθέτοντας πως η σοβαρότητα της κατάστασής τους δεν είναι σαφής σε αυτό το στάδιο.

Περίπου 50 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε θέατρο στο Γκουμπέγκεν, νότιο προάστιο της σουηδικής πρωτεύουσας, για να συμμετάσχουν σε εκδήλωση που περιγράφτηκε ως «αντιφασιστική συγκέντρωση» από τις παρατάξεις που την οργάνωσαν, το Vänsterpartiet («Κόμμα της Αριστεράς», ριζοσπαστική αριστερά) και το Miljöpartiet («Πράσινοι», οικολογικό).

Σύμφωνα με την αντιρατσιστική συλλογικότητα Expo, που είχε προσκληθεί να κάνει παρουσίαση στην εκδήλωση, «ομάδα ναζί» εισέβαλε στο φουαγιέ λίγη ώρα προτού αρχίσει η εκδήλωση και πέταξε καπνογόνα στην αίθουσα.

«Είναι τρομερό το ότι εκδήλωση του Κόμματος της Αριστεράς έγινε στόχος επίθεσης. Επικοινώνησα με την κυρία (Νούσι) Ντάντγκοσταρ (σ.σ. την επικεφαλής του Κόμματος της Αριστεράς) και της εξέφρασα την πιο βαθιά μου υποστήριξη. Αυτού του είδους οι αποκρουστικές συμπεριφορές δεν έχουν καμιά θέση στην ελεύθερη κι ανοικτή κοινωνία μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, σύμφωνα με το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT.

Όλοι οι ηγέτες των σουηδικών πολιτικών κομμάτων εξέφρασαν την υποστήριξή τους, χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «επίθεση εναντίον της δημοκρατίας», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Η Νούσι Ντάντγκοσταρ καταδίκασε το γεγονός ότι «ανοικτή εκδήλωση για την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων» έγινε στόχος «βίαιης επίθεσης από ανθρώπους που έμοιαζαν να είναι ναζιστές», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SVT.

«Όλες οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει τώρα να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αγωνιστούν εναντίον της άκρας δεξιάς, που απειλεί τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

