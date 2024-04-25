Την κατάρριψη πυραύλου και drones των Χούθι ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) που εκτοξεύθηκε «από περιοχή ελεγχόμενη από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι» στην Υεμένη προς τον Κόλπο του Άντεν.

«Πιθανόν» ο στόχος του πυραύλου ήταν το MV Yorktown, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό αμερικανική σημαία, αμερικανικής ιδιοκτησίας και διαχειριζόμενο από αμερικανική ναυτιλιακή εταιρεία, με πλήρωμα «18 πολίτες των ΗΠΑ και 4 Έλληνες», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») μέσω X.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», πρόσθεσε η CENTCOM.

Παράλληλα, καταστράφηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) των Χούθι εν πτήσει, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.