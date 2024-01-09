Υπαξιωματικός του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού καταδικάστηκε χθες Δευτέρα να εκτίσει 27 μήνες φυλάκιση για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας, ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Γουενχένγκ Τζάο, 26 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στη ναυτική βάση της κομητείας Βεντούρα, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, συνελήφθη στην Καλιφόρνια (δυτικά) τον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο, ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία πως πούλησε ευαίσθητες πληροφορίες σε πράκτορα της κινεζικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 5.500 δολαρίων, διευκρίνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει αποδυθεί σε επιθετική προσπάθεια υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και των εταίρων τους», δήλωσε η Λαρίσα Ναπ, υπηρεσιακή υποδιευθύντρια του τμήματος εθνικής ασφάλειας της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), σύμφωνα με το κείμενο.

Ο κελευστής Γουενχένγκ Τζάο ομολόγησε πως έλαβε μεταξύ του Αυγούστου του 2021 και του Μαΐου του 2023 σχεδόν 15.000 δολάρια από κινέζο πράκτορα σε αντάλλαγμα για ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούσαν «την επιχειρησιακή ασφάλεια, τη στρατιωτική εκπαίδευση και υποδομές ζωτικής σημασίας του ΠΝ των ΗΠΑ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Μεταξύ άλλων, ο υπαξιωματικός παραδέχθηκε πως παρέδωσε στον κινέζο πράκτορα έγγραφα σχετικά με μεγάλη στρατιωτική άσκηση στον Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς και το ηλεκτρολογικό, το μηχανολογικό και άλλα σχέδια συστήματος ραντάρ εγκατεστημένου στη νήσο Οκινάουα, στην Ιαπωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

