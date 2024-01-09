Ο πρόεδρος του Ισημερινού, ο Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε χθες Δευτέρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια του Ισημερινού, συμπεριλαμβανομένου του σωφρονιστικού συστήματος, μετά την απόδραση του δημοσίου κινδύνου υπ’ αριθμόν ένα, του διαβόητου «Φίτο» —το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Χοσέ Αδόλφο Μασίας—, του επικεφαλής της συμμορίας Λος Τσονέρος, και εξεγέρσεις εγκλείστων σε φυλακές.

«Υπέγραψα διάταγμα» με το οποίο κηρύσσεται «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» προκειμένου «οι ένοπλες δυνάμεις να έχουν όλη την πολιτική και νομική υποστήριξη στις ενέργειές τους», ανέφερε ο κ. Νομπόα μέσω Instagram.

Με το διάταγμα εντέλλεται ο στρατός να επιχειρήσει για την επιβολή της τάξης στους δρόμους και στις φυλακές, ενώ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 23:00 ως τις 05:00 (τοπικές ώρες).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

